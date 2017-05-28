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首頁 > 婉君推

想看灰姑娘深V裝 解孵竟用這招激怒Ella

2017/05/28 22:03

Ella（右）日前產下兒子「勁寶」，目前在月子中心休養。（翻攝自Ella臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈銀色夫妻「Ella」陳嘉樺和老公賴解孵結婚5年，日前才剛喜迎兒子「勁寶」，目前仍在月子中心休養中。今解孵在月子中心照顧Ella時，看到電視上正播出電影《仙履奇緣》，便開玩笑說「這女主角在劇裡叫Ella」，讓Ella相當疑惑，怎料在一來一往的對話中，慢慢掉進解孵設下的陷阱！

解孵利用激將法成功讓Ella答應穿上灰姑娘的公主裝。（翻攝自賴解孵臉書）

賴解孵今在臉書po出一段對話，原來是夫妻倆在月子中心看到電視上正播出《仙履奇緣》，解孵先是告訴Ella「這女主角在劇裡叫Ella」，引來Ella疑惑問「真的嗎？不是叫Cinderella？」而解孵則不斷強調是Ella沒錯，更大讚灰姑娘裝超美，並丟下一句：「如果有一天你穿這樣，我會笑死，但，你敢嗎？」讓Ella聽了立刻沉不住氣回：「當然敢啊！有什麼不敢的？！我有一天就穿給你看！」最後才發現原來是解孵想讓她穿上公主裝的激將法。

而Ella也在事後轉發貼文，無奈表示自己一時賭氣亂答應，但也自嘲「我穿這樣，不叫灰姑娘，叫⋯⋯⋯⋯灰頭土臉」，夫妻倆的互動逗樂大批網友，紛紛笑虧「期待解接的公主扮相」，更敲碗找Hebe和Selina一起變裝，引發熱議。

賴解孵全文。（翻攝自賴解孵臉書）

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