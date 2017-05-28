修二與彰回來了！ 12年後再合體逼出時代的眼淚

山下智久（右）和龜梨和也（左）暌違12年再度合作新戲，並組成「龜與山P」推出單曲《擦肩而過的Chance》。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日劇《改造野豬妹》在12年前風靡全亞洲，男主角山下智久、龜梨和也更為了該劇組成團體「修二與彰」，並推出單曲《青春Amigo》，撩走大票姊姊妹妹的心。暌違12年後，2人再度合體登上音樂節目《MUSIC STATION》，帶來3首組曲的演出，讓粉絲感動直呼「時代的眼淚！」



山下智久（左）和龜梨和也2005年演出《改造野豬妹》爆紅，更打造限定團體「修二與彰」。（翻攝自網路）

山下智久和龜梨和也繼《改造野豬妹》後，日前再度攜手合作日劇《真命天菜》，並再組團體「龜與山P」，合唱主題曲《擦肩而過的Chance》，近期2人為宣傳該劇登上《MUSIC STATION》舞台，也是自2005年後再度在該節目合體。除了演唱新歌外，也帶大家重溫12年前的神曲《青春Amigo》，此外，還有SixTONES和Snow Man等傑尼斯師弟伴舞，場面浩大。

山下智久、龜梨和也率師弟登上《MUSIC STATION》。（擷取自《MUSIC STATION》）

當天2人穿著黑色西裝登台，山下智久指著胸前的紅花笑說：「這是社長喜多川爺爺看到一身黑感覺太素了，所以就在朝日電視台的大廳拔了兩朵紅花讓他們放在胸上，說這樣比較好看！」言語中透露興奮之情。而節目播出後也讓粉絲驚呼「這2人怎麼都不會老」，更紛紛直喊「聽到副歌就會比出手勢」，即使相隔12年再合體，仍廣受粉絲喜愛。