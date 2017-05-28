薪酸！出道4年月入3位數 女團通告便當帶回家...

Twinko自曝雖已出道4年，但每月收入卻只有3位數。（翻攝自Twinko臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女團Twinko自2013年出道，上月推出第二張專輯《戀愛限定》，雖成軍已有4年，但Twinko自曝5人收入仍相當慘澹，不僅新加入的成員張語噥上月薪水僅有318元，還得靠直播賺錢過活，連其他4人的月收入都只有3位數，相當拮据。

筱崎泫（中）透露每次有通告都會把剩下的便當帶回家，隔天加熱吃。（翻攝自Twinko臉書）

據《聯合報》報導，Twinko由來自5個不同領域的女孩組成，雖跨足戲劇、主持、舞蹈等，但出道4年收入仍少之又少。成員筱崎泫透露，她上月月薪僅有525元，為了節省開銷，每次有通告時就會把剩下的便當帶回家，而林星彤和曾可青雖因出身網拍模特兒有較多高的收入，卻曾遭導演虧「網拍美女也沒什麼了不起」，星路坎坷。

雖收入少，但Twinko私下相處有話直說，感情相當好。（翻攝自Twinko臉書）

雖追求星夢不容易，但Twinko表示5個人有著共同目標，不僅工作上會彼此互相打氣，也增加不少自信心。而成員凱希也透露不喜歡工作上的人有心機，坦言5人私下直來直往、有話直說，相處起來十分愉快。