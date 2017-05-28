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民歌界「F4」唱饒舌 大膽對尬「s.h.e」

2017/05/28 18:33

民歌42演唱會「s.h.e」，鄭怡（右起）、許景淳、金智娟。（記者王文麟攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕民歌42高峰會今天在台北小巨蛋舉行，鄭怡、許景淳、金智娟3人同台齊飆歌《美麗島》、《康定情歌》，鄭怡也戲稱她們的組合是「s.h.e」，並特別強調「是小寫的」，鄭怡也自嘲：「聽歌就好，視覺不重要。」

「民歌界F4」右起王瑞瑜、施孝榮、李明德、羅吉鎮。（記者王文麟攝）

隨後施孝榮和王瑞瑜、李明德、羅吉鎮的「大叔組合」，一起合唱《如果》，但唱到一半，4人突然大念rap，畫面相當逗趣。事後他們也直呼rap真的很難，並自封是「民歌界F4」，分別自我介紹英文名字，李明德是「Fat」、羅吉鎮因為出門常忘東忘西，所以是「Forget」、施孝榮是「Fun」、王瑞瑜則是「Facebook」。

民歌42高峰會，左起于台煙、曾淑勤、陳明韶。（記者王文麟攝）民歌42高峰會，施孝榮（右起）、鄭怡、王夢麟。（記者王文麟攝）施孝榮、鄭怡、王夢麟、許景淳、陳明韶、王海玲、王瑞瑜、羅吉鎮、曾淑勤、李明德、于台煙、楊耀東、金智娟、邰肇玫等多組人馬齊演出民歌42高峰會。（記者王文麟攝）

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