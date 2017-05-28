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（獨家影音）謝金燕三度缺席法會 離奇上演「不存在的女兒」

2017/05/28 18:23

豬哥亮遺照更換，並以鮮花排成頭像。（記者趙世勳攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝後，家屬接連辦了道教喪葬儀式的頭七法會、二七法會，其中頭七法會時，謝金燕因赴美開唱，未能出現，只能隔天登台時，在台上崩潰哭喊「Daddy I love you.」遙祭亡父；但她返台後，至今仍未赴靈堂，先缺席二七法會，今又缺席三七法會，上演第三回合豬家版「不存在的女兒」。

謝金晶在法會中跪拜。（記者曾德蓉攝）

豬家友人曾表示，謝金燕缺席頭七法會情有可原，二七法會則是俗稱的「媳婦旬」，家屬單純拜拜，也不必全員到齊，甚至掛保證，豬的三七法會（第三旬，俗稱「女兒旬」），只要是女兒都會到場，謝金燕當然一定會出席。

豬哥亮三七法會，謝金晶（左）、謝佑昀按法師指示進行儀式。（記者曾德蓉攝）

但本報今在現場，並未見到謝金燕出現，只看到豬的女兒謝金晶下跪誦經，接著再與弟弟謝佑昀一個捧豬哥亮牌位、一個持引魂幡，從法會現場招請亡父回到靈堂。

對於謝金燕神隱，經紀人球球僅在日前回應媒體：「本來就低調的姐姐，用自己的方式悼念父親！！請求大家給姐姐一點私人空間。」但並未回應她有沒有到過靈堂，謝金燕低調至此，已到達離奇的程度，悼念亡父的方式確實頗為特別。

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