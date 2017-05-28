網扒「公益合唱」 捅刀盧學叡女歌手是她？

卓文萱（右）被指是捅刀盧學叡（左）的公主系女歌手。（合成圖，截取自YouTube、翻攝自卓文萱臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手盧學叡日前上《麻辣天后傳》爆料曾有位螢幕形象甜美的公主系女歌手，在一場校園演唱會的後台要他讓位，甚至還直接對著他說「你不知道是誰大牌還是誰小牌嗎」，甚至在背後說跟別人說自己耍大牌。而網友近日照著盧學叡給的線索抽絲剝繭，竟直指該雙面女藝人就是卓文萱？

王心凌（左起）、戴愛玲、郭采潔都成為網友猜測的人選之一。（合成圖，翻攝自王心凌、戴愛玲、郭采潔臉書）

由於盧學叡在節目中透露該女歌手身材嬌小、目前在中國發展較多，因此王心凌、戴愛玲和郭采潔都成為了網友猜測的人選。不過除了以上線索，盧還有提到，自己被捅刀後曾經不得已和該女歌手分配到同一句公益歌曲的歌詞，當時該歌手到了錄音時間卻遲遲未出現，後來盧才發現她根本就坐在錄音室下面的咖啡廳，是故意要等自己錄完才上去。

盧學叡（上、下圖）和卓文萱（中圖）曾經在公益歌曲中合唱過同一句歌詞。（合成圖，截取自YouTube）

而根據盧給出的「曾合唱同一句公益歌詞」，網友就扒出盧學叡和卓文萱曾經在「921大地震」十周年的公益歌曲《讓愛轉動地球》中，一同演唱了「你不必擁有地球就可以擁有我」這句歌詞，因此卓便被網有指稱就是該「公主系女歌手」！不過，根據《ETNEWS》報導，對此盧學叡的經紀人稱要是那麼容易被猜出來，盧就不會上節目說了，否認是該女歌手是卓文萱。

網友瘋傳卓文萱就是盧學叡口中的公主系女藝人。（合成圖，截取自YouTube）