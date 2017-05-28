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豬哥亮被爆出國深造仍瘋賭 友人這樣說...

2017/05/28 18:17

豬哥亮（右）與賴武義（左）結識46年，兩人交情甚篤。（翻攝自藍星鴿舍）

〔娛樂頻道／綜合報導〕豬哥亮15日因大腸癌辭世，過去「出國深造」型間，多次被直擊至嘉義賽鴿，被外界形容「賭性堅強」，什麼都能賭，養鴿達人賴武義出面澄清，指豬哥亮不賽鴿，頂多只是抓抓鴿子來玩。

據《三立新聞》報導，嘉義養鴿名人賴武義老師，與豬哥亮在高雄結識，豬哥亮躲債期間，曾帶么兒謝佑昀探訪，復出演藝圈後，也帶謝金晶來過，46年好交情引起外界猜測，豬哥亮是不是也有玩賽鴿。

對此，賴武義表示，豬哥亮不管有錢還是沒錢，都不會玩賽鴿，「他本身就不比賽，沒有特別聊過這個，但是他後來會抓鴿子，可能他也要欣賞一下。」後期豬哥亮罹患大腸癌時，賴武義還專程北上探望，他透當時豬大概已做2次化療，最後一次見面則是去年9月底。

豬哥亮民間友人阿喜, 19日至靈堂上香。（資料照，記者胡舜翔攝）

豬哥亮的18年好友阿喜，19日至靈堂上香時，情緒十分激動，他稱豬哥亮三餐都吃不飽了，哪有錢可以再賭，去賽鴿也只能看朋友玩，若朋友贏了，才可以分紅。言論與賴武義相符。

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