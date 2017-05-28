楊冪新劇男主角曝光 網瘋傳是他

傳楊冪（左）的新戲搭檔的阮經天（右）。（合成圖，翻攝自楊冪微博、資料照，光點影業提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星楊冪每次主演的電視劇都會大紅大紫，也因此曾跟她搭檔過的男星包括馮紹峰、黃軒和趙又廷也都會在戲劇熱播之後，大賺一波人氣。而近期，楊冪又接下了主裝劇《扶搖皇后》的女主角，網上更傳出搭檔人選竟是零古裝電視劇經驗的阮經天！

楊冪搭檔阮經天的組合令網軍備感新鮮。（合成圖，翻攝自楊冪、阮經天微博）

根據《新浪娛樂》報導，雖然《扶搖皇后》的劇組一直尚未宣布選角事宜，但是自從網上流出楊冪穿著紅色戲服的定裝照後，許多網軍都一直在猜測男主角會是誰，最近最新的候補人選出爐，竟是鮮少接下古裝角色的阮經天。此消息一出，許多粉絲都相當期待阮經天能夠像《三生三世十里桃花》裡的趙又廷一樣，成功以古裝打出一片天。

吳亦凡（左起）、彭于晏、張若昀都曾被傳是男主角人選。（合成圖，翻攝自吳亦凡、《風中奇緣》、《九州天空城》微博）

而事實上，一開始曾經傳出的《扶搖皇后》男一人選，包括主打電影市場的小鮮肉吳亦凡、演出過《無心法師》的中國新生代演員張若昀以及近期戲約不斷的彭于晏，如今又多出一個阮經天來競逐，讓網軍更加好奇到底誰會成為下一個被楊冪間接「捧紅」的搭檔。