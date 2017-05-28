（影音）地獄拉筋帥臉變形 SpeXial子閎痛呼像生產

八大戲劇《終極三國》粉絲見面會，偉晉（左起）、鍾羽、易恩、子閎。（記者趙世勳攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕《終極三國》今在西門町舉辦見面會，劇中演員SpeXial子閎、偉晉、易恩和A'N'D 鍾羽及老班底卜學亮等人都現身，吸引逾千名粉絲擠爆現場。談到最辛苦的地方，大夥不約而同都表示是拉筋，稱是「地獄式拉筋法」，子閎更笑稱：「終於知道媽媽生小孩有多痛了。」

八大戲劇《終極三國》粉絲見面會，偉晉。（記者趙世勳攝）

該劇時隔8年再翻拍，今見面會上眾人各自騎著「坐騎」現身，SpeXial子閎、易恩騎重機，A'N'D鍾羽騎摩托車、SpeXial偉晉騎著YouBike登場，並與粉絲進行「八門金鎖陣」、「書院爭霸戰」、「桃園三結義」3個遊戲，引爆粉絲尖叫聲。劇中有不少武術場面，演員在拍攝前都接受教練魔鬼拉筋訓練，子閎受訪時表示每天都要拉筋半小時，即使他算是所有人裡筋骨算軟的，依舊痛到面部扭曲哇哇叫，更比喻像是生小孩般一樣痛苦，讓一旁的卜學亮笑著吐槽：「哈哈你有生過嗎？想得太單純囉。」

八大戲劇《終極三國》粉絲見面會，易恩。（記者趙世勳攝）

身高180公分的子閎表示，劇中有場戲，他必須飛踢超過186公分的Evan頭上，為了畫面好看他NG好多次，「每次腿都從Evan鼻子滑過」。易恩則分享學生時代打架經驗，「國中時候3、4個同學出言挑釁，我忍不住就揮了一拳過去，結果被圍毆到流鼻血」。該劇將在6月19日在八大綜合台、影音平台愛奇藝台灣站、優酷播出。

八大戲劇《終極三國》粉絲見面會，子閎。（記者趙世勳攝）

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