男團前成員碰毒被捕 昔日夥伴這樣回應

田中聖日前因持有大麻遭到警方逮捕。（翻攝自JNN）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕傑尼斯男團「KAT-TUN」前團員田中聖4年前因私接活動、與AV女優床照曝光等一連串脫序行為，被傑尼斯解雇，之後以樂團「INKT」繼續在演藝圈活動。本月24日他因持有大麻被警方逮捕，他雖否認毒品是自己所有，但外界大多表示不意外。對此，日前「KAT-TUN」團員龜梨和也、中丸雄一首度對外回應。龜梨表示自4年前田中聖退團後，便沒有聯絡；中丸雄一則坦言不敢置信，直呼：「就我對他的認識，他應該不是會碰毒品的人才對啊。」

龜梨和也（左）宣傳電影《美麗的星》，表示與田中聖已經很久沒聯絡。（翻攝自日網）

龜梨和也昨現身宣傳電影《美麗的星》，也逃不過日媒追問，他坦言田中聖仍在「KAT-TUN」時，他曾數度告誡田中，行為別太過火，但自從田中退團後，2人已沒有聯絡，他也是透過新聞才得知。當媒體問龜梨，是否有預感田中總有一天會鬧出社會事件？他秒回「沒有」，並表示雖然田中之前做過一連串失序事情，但沒想過他會跟毒品扯上邊。當天他也對昔日隊友喊話，希望田中能出面發言，給外界一個合理解釋。

中丸雄一在節目中表示，對於田中聖持毒被捕相當驚訝。（翻攝自日網）

中丸今也在節目中首度回應，表示不懂為何田中會在車上被搜出毒品，「就我對他的了解，他很清楚界線在哪裡，是百分百不會去碰毒品的人。如果檢驗結果，他真的有毒品反應，我真的會很打擊」。

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