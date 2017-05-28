吳宗憲去年收入破7千萬 談繳稅豁達「逃不掉」
2017/05/28 14:43
吳宗憲談繳稅一事，透露自己不知道要繳多少，反正逃不掉。（翻攝自臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝天王吳宗憲在台灣有3個固定節目，中國的邀約也應接不暇，收入相當可觀，但2017年過年時他仍有300萬欠稅被國稅局追討，5月又到了報稅的季節，他無疑是大戶，但其實他才排第2名，還有1位主持人年收破億元，要繳的稅比他更多。
胡瓜去年收入破1億560萬，成為主持人界收入冠軍。（翻攝自臉書）
據《蘋果日報》報導，2016年台灣主持人胡瓜收入1億560萬台幣，吳宗憲和曾國城以7600萬及6455萬奪2、3名，胡瓜多年來一直都深耕台灣綜藝圈，沒有太大變動，需繳的稅都跟往年差不多，但吳宗憲以往多在中國活動，去年因陪女兒Sandy主持《小明星大跟班》，留在台灣時間變多，勢必繳更多稅，談及此事他豁達的說：「反正我逃不掉，但我不清楚要繳多少稅，都會計在處理。」
曾國城去年收入6455萬，奪主持人收入排行榜第3名。（翻攝自臉書）
相關新聞
- 4王1后拼跨年 吳宗憲盼和柯P同台
- 小嫻夫婦砸300萬開健身房
- 北市6月底完成有線電視數位化
- 《痛失貴人》張菲︰恩重難報 浩角翔起︰萬般不捨
- 《頒獎花絮2》黃子佼被整 大方祝福吳宗憲
- 小S《好餓》撲男賺1.17億 酬勞是《康熙》40倍
- 赴韓發展是台灣之光？胡瓜：無法接受！
- 金鐘王不見王 胡瓜拒搭吳宗憲：不好交代
- 最強迪士尼動畫明星配音 網友大推吳宗憲
- 吳宗憲喊退演藝圈 曾國城暗虧有問題
- 吳宗憲喊退不稀奇 曾國城祝福不慰留
- 吳宗憲拒主持金鐘 熱門人選是他們！
- 曾為賭錢鬧不和 胡瓜、吳宗憲2大天王破冰
- 節目播歌收費改制 選秀歌手無法隨意挑歌惹
- 金鐘50》藍正龍封王 朱芷瑩稱后
- 金鐘50破天荒 沒主持人
- 跨年晚會被換角 徐乃麟氣得發飆大罵
- （專訪）同婚釋憲話題正夯 曾國城一句話發人深省
- 專訪》曾國城憂主持界斷層 嘆豬式幽默成絕響
- （專訪）豬哥亮是「社會觀察家」！曾國城嘆豬式幽默成絕響
- （專訪）慘賠2千萬不放棄！曾國城靠麵挑戰年營收破億
推薦新聞