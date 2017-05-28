吳宗憲去年收入破7千萬 談繳稅豁達「逃不掉」

吳宗憲談繳稅一事，透露自己不知道要繳多少，反正逃不掉。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝天王吳宗憲在台灣有3個固定節目，中國的邀約也應接不暇，收入相當可觀，但2017年過年時他仍有300萬欠稅被國稅局追討，5月又到了報稅的季節，他無疑是大戶，但其實他才排第2名，還有1位主持人年收破億元，要繳的稅比他更多。

胡瓜去年收入破1億560萬，成為主持人界收入冠軍。（翻攝自臉書）

據《蘋果日報》報導，2016年台灣主持人胡瓜收入1億560萬台幣，吳宗憲和曾國城以7600萬及6455萬奪2、3名，胡瓜多年來一直都深耕台灣綜藝圈，沒有太大變動，需繳的稅都跟往年差不多，但吳宗憲以往多在中國活動，去年因陪女兒Sandy主持《小明星大跟班》，留在台灣時間變多，勢必繳更多稅，談及此事他豁達的說：「反正我逃不掉，但我不清楚要繳多少稅，都會計在處理。」

曾國城去年收入6455萬，奪主持人收入排行榜第3名。（翻攝自臉書）