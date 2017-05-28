《海灘救護隊》挨轟不好笑評價慘 巨石強森大器這麼說...！

《海灘救護隊》雖然備受期待，但是上映後卻在影評評價部份慘遭滑鐵盧。（派拉蒙提供）

〔記者陳昱均／綜合報導〕由巨石強森、柴克艾弗隆、亞歷珊卓妲妲里奧等一票猛男辣妹所共同主演的經典影集《海灘遊俠》改編電影《海灘救護隊》，最近已經陸續在全球各地正式上映，原以為該片挾帶舊作知名度，再輔以片中俊男美女的高顏值、好身材能夠強勢吸「睛」也吸「金」，但沒想到該片目前在知名影評網《爛番茄》上，僅拿下19%新鮮度，簡直慘不忍睹；更慘的是，這部動作喜劇片還被觀眾酸「根本不好笑」，對此，男主角巨石強森就親自在推特上一一對所有好壞評做出評論，十分大器。

《海灘救護隊》讓一群猛男辣妹在片中大秀好身材。（派拉蒙提供）

對於該片在《爛番茄》上差強人意的表現，巨石強森就回應：「耶，負評來也！粉絲們愛慘這部電影了，可惜評論家們十分討厭它，這真是一個明顯的斷層，人們不過是想要好好笑一笑罷了」，甚至表示：「影評們已經磨刀霍霍準備好囉」，暗虧影評們過度以嚴肅態度來評論這部影片，才會導致這樣的結果。而有一名女性部落客，在看完後也發推表示：「沒有任何跟我同場看這部片的人笑了，除了2個人以外，就只有那2人，我真的想要好好享受一番...但是除了巨石強森的魅力跟柴克艾弗隆的腹肌外就沒有看頭了」，巨石強森本人也親自回覆：「哇，只有2人嗎？真的？奇怪的是我聽說觀眾都很愛啊，很明顯地妳似乎不適合觀看這部豪放的R級片，抱歉囉！」

對於該片在《爛番茄》上差強人意的表現，巨石強森表示雖然影評不喜歡，但是粉絲們卻愛慘了。（翻攝自巨石強森推特） 一名部落看表示與她同場看《海灘救護隊》的觀眾，只有2人發出笑聲，批評該片一點也不好笑，讓巨石強森也親自跳出來回應。（翻攝自巨石強森推特）

而巨石強森其實所言並不假，因為雖然《海灘救護隊》的影評評價簡直爛到谷底，但是觀眾期待與喜愛程度則高達72%，他事後也轉發不少條大讚這部電影好看又好笑的評論，並一一對這些支持自己的影迷、影評人們表達真摯的謝意，希望大家依然能夠親自進戲院去看電影再下定論。

即便影評人不買單，但巨石強森仍對《海灘救護隊》信心滿滿。（法新社）