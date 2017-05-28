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（影音）防彈夯曲《血汗淚》遭惡搞！爽身粉體香劑全出動

2017/05/28 14:21

《SNL Korea》節目（左）惡搞防彈少年團，模仿他們的夯曲《血汗淚》，對比圖笑果令人噴飯。（翻攝自YouTube，合成照）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓夯團「防彈少年團」近年以《I NEED U》、《RUN》、《FIRE》、《血汗淚》等夯曲晉升新生代最強男團，人氣橫掃全球，《血汗淚》MV自去年10月初在YouTube公開後，點擊率已飆破1.3億次，日前「防彈少年團」更登上《美國告示牌音樂獎》，獲頒最佳社交媒體藝人獎，成為此獎設立以來第1個獲獎的亞洲歌手，就連深夜限制級節目《SNL Korea》都搶搭熱潮跟風組成「防彈中年團」，惡搞他們的夯曲《血汗淚》，「神還原」部分舞蹈動作，讓網友看了全笑噴。

《SNL Korea》節目（左）惡搞防彈少年團，模仿他們的夯曲《血汗淚》，網友也特地製作對比圖，笑果令人噴飯。（翻攝自YouTube，合成照）

在昨播出的《SNL Korea》第9季節目中，主持班底李世英、權赫秀化身音樂節目《M Countdown》主持人，介紹本周的音樂排行榜，獲得第5名的「防彈中年團」以誇張的表情及肢體動作熱力唱跳《腋下流汗》，將原本的歌詞「把我最後的舞全都帶走吧 都帶走」、「把我冰冷的吐息全都帶走吧 都帶走」改成「把我最後的汗全都帶走吧 都帶走」、「把我黏黏的汗全都帶走吧 都帶走」，並把副歌的「渴望更多更多」惡搞成「毛巾更多更多」、「爽身粉更多更多」、「體香劑更多更多」，就連隊長Rap Monster的名字都被改成「汗Monster」，創意無極限。


《SNL9》防彈中年團《腋下流汗》

防彈少年團《血汗淚》：

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