林家棟強暴戲太逼真 女星渾身傷心存陰影

林家棟在片中扮演心狠手辣的漢奸，對衛詩雅施展性暴力。（華映提供）



〔記者吳琬婷／綜合報導〕血腥恐怖電影《失眠》中，不只黃秋生的殘忍行徑令人發毛，影帝林家棟的暴力演技也讓合作女星衛詩雅的心中留下陰影。林家棟在片中扮演心狠手辣的漢奸，專門誘拐女孩當慰安婦，他演出施暴情節毫不手軟，展現殘暴演技，讓和他對戲的衛詩雅好幾天都不敢正眼看他。

林家棟表示，這次是和衛詩雅首度合作，「第一天開工就是演這場強暴戲，我其實也緊張，因為衛詩雅個子小，又瘦又輕，偏偏導演就想要用這個畫面展現殘忍和爆炸力。」

林家棟在片中扮演心狠手辣的漢奸，對衛詩雅施展性暴力。（華映提供）



林家棟為求戲好，為了拍出虐打感，真的出力對衛詩雅又拉又推，讓衛詩雅回憶說：「林家棟是很好的演員，一開機，他真的用力推我到床下，還抓住我頭髮，讓我感受到痛，也就真的出力反抗，拍完我看到不少女生工作人員眼眶都濕濕的，讓我覺得這場戲是成功了。」

而這場強暴戲拍得衛詩雅渾身都是瘀青，連腳也腫了，她表示回家不敢讓家人發現拍戲拍得全身傷，而且心理還留下陰影，她透露後來拍完好幾天被通知要去配音，還特別問導演「林家棟會出現嗎？」因為她看到林家棟都還心有餘悸，不太敢正眼看對方，可見林家棟的恐怖演技真的很驚人。

林家棟（右）的恐怖演技令人印象深刻。（華映提供）

