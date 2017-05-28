凱特王妃生產仰賴22人醫療團隊 前3個月不准XX還得時刻待命

凱特王妃（左）與威廉王子（右）最近在皇宮舉辦派對來感謝2度讓她平安順產的接生團隊成員。（翻攝自yupiii.gr）

〔記者陳昱均／綜合報導〕演藝圈的天王天后級巨星，除了住豪華大房子、背名牌包、有機會搶先穿上最新潮流衣物外，也時常會展示他們奢華無比的生活方式，已經足以讓人看了羨慕不已，更不用說大家想像中的皇室貴族生活了；然而，大明星是人，皇室成員們也都是人，認真比較起來，扣除物質層面後，他們也與常人沒什麼兩樣，還是需要吃飯喝水上廁所，就連生孩子也一樣得靠專業醫療團隊來照護，只不過這醫療團隊的陣容仍比大家的來得豪華許多就是了，最近幫凱特王妃在倫敦聖瑪莉醫院接生的醫療團隊成員，就公開幫皇室成員接生背後的秘辛，引發關注。

凱特王妃在嫁入英國皇室後，陸續誕下喬治王子與夏綠蒂公主這2個孩子。（翻攝自Pinterest）

凱特王妃自2011年與威廉王子結婚、正式嫁入英國皇室之後，陸續生下了喬治王子與夏綠蒂公主這2個萌娃，最近皇室為了感謝醫療團隊的細心賣力付出、讓凱特王妃2次生產都母子均安，在當地時間23日特別邀請了為她接生的醫療團隊到皇宮舉辦花園派對，感謝他們的辛勞，而其中2人就接受了媒體訪問，分享為王妃接生究竟是怎樣的感覺，團隊中的亞洲面孔正是來自新加坡的58歲醫師趙忠義，他向透露自己雖然擔任該醫療團隊的產科諮詢，但在接生當下他人並不在現場，僅說：「任何情況都可能出錯，所以我們組成了一個各有專攻、特長的醫療團隊」，也大爆除了務必要對過程嚴格保密外，也在凱特王妃生產前至少一個月要開一次會，來討論凱特王妃的身體狀況以及所需做的準備。

凱特王妃（左後）能順利產下2名子女，龐大又縝密的醫療團隊功不可沒。（翻攝自kensingtonroyal Instagram）

而根據《每日電訊報》報導，凱特王妃接生團隊的組成分別是：2名產科醫生、3名助產士、3名麻醉師、4名手術組成員、2名特別照護組成員、4名小兒科醫生、1名做血液檢驗的實驗室技師，還有3-4名醫療經紀人，由這樣一個22、23人組成的龐大醫療團隊來為她接生。其實，一般民眾生產時也是有這樣的團隊在待命，但並不會一次同時出現，而是看誰上班或者需要誰才去找該名醫生，由此可看出皇室對凱特王妃生產過程有多麼注重，就怕出了什麼萬一。

喬治小王子（左）與妹妹夏綠蒂小公主（右）日前一起出席了阿姨琵琶密道頓的婚禮。（歐新社）

而這些醫療團隊成員，在凱特王妃生產前的3個月，就已經得開始戒酒，同時要做好隨時被急CALL回醫院的準備，一名醫師就笑稱：「就算你在一場派對上，也得隨時把車鑰匙抓緊，同時絕對不能喝酒！」但其實在這場酬謝派對上，不只整個醫療團都出席了，包含凱特王妃的髮型師、造型師、廚師也都獲邀參加，得到王子夫婦的親自致謝，整個接生團隊的人根本遠比凱特王妃自己預想的還多。

為了能讓凱特王妃（右）順利安產，醫療團隊成員在她生產前3個月就得禁酒，還要隨時做好被急CALL回醫院的準備。（法新社）