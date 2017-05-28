廣電總局好大官威連毛都管 中國鄉民：台灣舉彩虹旗我們卻…

中國廣電總局現在連節目主持人和嘉賓染頭髮都要管，嚇得浙江衛視在昨晚播出的《高能少年團》當中，擅自幫一名染著亮麗粉紅色頭髮的嘉賓，全程以動畫為他打造了一頂「紅帽子」。（翻攝自娛樂八磚家微博）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在中國，不管是針對戲劇、綜藝節目，甚至是網路劇，中國廣電總局是出了名的「管得嚴、管得寬」，從禁捧網紅、禁BL、禁炒作無聊八卦，影響南韓明星財路的「禁韓令」，甚至到禁止遊戲當中出現隨意夾帶使用英文單詞或外國語言文字字母縮寫等，全部都是經過嚴格控管，才能被准許播出、限制多多。只是令人萬萬沒想到的是，現在中國廣電總局的「魔掌」竟已經伸到藝人的外表上，最近就爆出湖南衛視綜藝節目《天天向上》，因嘉賓帶著一頭綠髮、粉紅髮上節目被通報批評，因而被中國廣電總局要求改善；而在這個政策之下，浙江衛視就先行將自己染著一頭怪異髮色的節目嘉賓，在他的頭上戴上一頂「CGI紅帽子」，引發譁然。

中國廣電總局針對藝人染髮一事，先拿湖南衛視開刀。（翻攝自娛樂八磚家微博）

微博公眾號「娛樂八磚家」昨天（27日）PO出一份來自「湖南廣播電視台宣傳管理部」的公文內容，上面寫著由於他們在12日播出的《天天向上》節目內容中，主持人大張偉及男嘉賓李誕分別以暗綠色以及粉紅色頭髮，另一名男嘉賓池子則是紮著小辮子現身，在17日刊出的廣電總局出品《收聽收看日報》97期刊文中，批評他們「造型怪異」、「缺乏審美」，要求電視台加強控管主持人及嘉賓形象，以「樹立健康向上的屏幕形象」，讓人看了超傻眼。

《天天向上》主持人大張偉（左二）因在節目中挑染暗綠色頭髮，遭到中國廣電總局的「關注」。（翻攝自芒果TV）

雖然聽起來很荒誕，但是中國廣電總局都說話了，《天天向上》主持人大張偉完全不敢怠慢，當天晚上馬上PO出自己正在染髮的照片，並寫道：「我聽話～染黑啦！」而雖然廣電總局只點名湖南衛視，不過看起來已經起到殺雞儆猴的作用了，因為昨晚浙江衛視播出的真人秀《高能少年團》當中，節目組就已經先擅自幫一名染著亮麗粉紅色頭髮的嘉賓，全程以動畫為他打造了一頂「紅帽子」，就怕自己也踩到廣電總局的雷。對此，中國網友們也都覺得實在不可思議，狠酸：「廣電這都管，也是無語」、「感覺時代在倒退，我們又不是生活在朝鮮，這是幹嘛呢」、「人家彎彎高舉彩虹旗，我們天朝都管到人頭上去了！」

中國廣電總局發話後，男星大張偉晚上馬上就PO出自己乖乖染回黑髮的照片。（翻攝自大張偉微博）