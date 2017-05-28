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周玉蔻離婚前2天 火氣大暴衝掃到彭文正

2017/05/28 11:11

周玉蔻（右）對槓曹長青（左）。（翻攝民視新聞台）

〔記者曾德蓉／台北報導〕名嘴周玉蔻前天辦理離婚手續，昨天上午宣布恢復單身，與美籍華裔商人李賢礽16年婚姻破局，她婚變消息傳出後，常上的政論節目工作人員透露，難怪她連月來戰力不如以往，播出的節目常只說幾句話，而且看起來異常憔悴，與以前砲火直達天庭的戰神形象差很大。

周玉蔻在辦理離婚手續前2天，曾上民視《政經看民視》，當天討論議題是總統蔡英文是否承諾「特赦」前總統陳水扁，她與曹長青在節目上火爆對槓，吵到主持人彭文正不得不跳出來維持秩序，但周玉蔻仍繼續叫罵，另一主持人李晶玉則是表情微愣，似被她異於以往的暴衝給嚇到。

周玉蔻在節目中痛批曹長青「每次都在扭曲事實、洗腦陳水扁支持者」，又5度嗆聲曹長青，要他把蔡英文講過「特赦」2字的證據放出來給她看；此時彭文正想打圓場，反問：「為什麼一定要講特赦？」也連帶被周玉蔻嗆：「她沒有講特赦就是沒有特赦！」更怒轟曹長青：「因為你每次都亂講，你每次都亂講話，我必須提出抗議。」

最後彭文正只好說：「好了，不要講話，我覺得每個人在這個地方都有講話的權利，但是不要去扯對方亂講。」但他邊講，背景音還有周玉蔻大聲幹譙「扯淡、她有講特赦嗎」等語，最後他忍不住對周玉蔻說：「好了，停。」才成功制止她。

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