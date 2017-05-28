明道拍戲6年一身傷 返台復健哀哀叫

明道年收破億，但那些成績是全身傷換來的，相當辛苦。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲男星明道7年前從台灣轉戰中國演藝圈，2013年退伍後還自掏腰包製作電視劇，也獲得不俗成績，但這些光鮮亮麗和豐厚財富，其實是靠一身傷換來的，近日就有民眾直擊，明道現身內湖知名整復推拿中心復健右腳，按摩過程中他露出扭曲的表情，還不斷大聲哀號，明顯相當痛苦，似乎腳傷頗嚴重。

據《蘋果日報》報導，明道經紀人昨透露，2011年明道和陳喬恩在中國拍電視劇《王的女人》，在演一場率兵攻城的戲時，因馬鞍沒綁好，馬開始奔跑後他整個人立即被摔落在地，雖沒被後方馬匹踩過，但膝蓋紅腫外大腿也拉傷，他痛到無法站起和行走，但他為了不耽誤進度忍痛繼續拍攝，3天後他的膝蓋已腫到誇張的程度，經紀人拜託劇組停工，強制帶他看醫生，才知道膝蓋的骨縫已經裂開，2012年他自願加入陸軍儀隊，在緊湊高強度的訓練下，全身大小舊傷都復發，但他怕落人口實，就算醫生建議驗退，他仍堅持撐完役期。

去年拍攝電影《綁架者》時，因工作人員疏失，導致他的頭撞到樓頂鋼板，後來診斷出腦震盪，雖康復了但膝蓋、脊椎等舊傷後遺症還在，而演員的工作又時常久站，只要累或稍為姿勢不對就會痛，因此趁返台空檔來復健。