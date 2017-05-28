柴克艾弗隆與瑪丹娜親密看格鬥賽 被問「她有試圖跟你做愛嗎」

瑪丹娜（左）去年被目擊與柴克艾弗隆（右）一同現身紐約麥迪遜花園廣場，觀看康納爾麥格雷戈的終極格鬥冠軍賽。（翻攝自VJBrendan.com）

〔記者陳昱均／綜合報導〕從迪士尼經典歌舞片《歌舞青春》出身、迷倒大批女粉絲的男星柴克艾弗隆，在賣力健身之下，現在已經蛻變為一名肌肉猛男，也毫不吝嗇地會在出演作品中大秀令女粉猛噴鼻血的健美好身材，最近在新片《海灘救護隊》中，也與另一名猛男巨石強森脫衣互尬，讓觀眾眼睛大吃冰淇淋。而在去年11月時，柴克艾弗隆就被目擊與瑪丹娜一同現身紐約麥迪遜花園廣場觀看康納爾麥格雷戈（Conor McGregor）的終極格鬥冠軍賽（UFC），這個組合除了令人大感意外之外，2人更有不少親密肢體互動，關係令人相當好奇，而脫口秀主持人吉米金莫也單刀直入為大家問了柴克艾弗隆：「她有試圖跟你做愛嗎？」

柴克艾弗隆最近在新片《海灘救護隊》中，大秀健美好身材。（翻攝自Celebuzz）

柴克艾弗隆日前為了宣傳新片《海灘救護隊》，作客脫口秀《吉米夜現場》，而主持人吉米金莫就好奇詢問他當時是怎麼會跟瑪丹娜雙雙現身終極格鬥冠軍賽上，甚至還有親密互動的，柴克艾弗隆解釋，自己也是到了現場才發現位置就被安排在瑪丹娜旁邊，讓他真的又驚又喜，也坦承2人在觀賽過程中有相互聊天，曖昧氛圍讓吉米金莫忍不住好奇問：「會有可能是她試圖想跟你做愛嗎？」認為這個位置安排根本有可能是瑪丹娜一手促成、親自把柴克艾弗隆的名牌換到自己隔壁的，更嚇唬柴克艾弗隆說：「你知道她是個讓人無法抗拒的人，當她目標鎖定了某人，對方基本上就無路可逃了」，柴克艾弗隆對此也表示認可。

瑪丹娜（左）與柴克艾弗隆（右）在觀看終極格鬥冠軍賽時互動親密，甚至一起開心自拍。（翻攝自VJBrendan.com）

不僅如此，吉米金莫更秀出2人看格鬥賽當下的互動影片，可以看到瑪丹娜不斷往柴克艾弗隆身上靠，還用手指不斷搔刮他的手臂，而柴克艾弗隆先是與她有說有笑，後來則是看似有些心虛地脫下帽子不斷梳理一頭亂髮，讓曖昧程度更升級，吉米金莫也忍不住大喊：「所以你們2個之間真的發生了些什麼嗎？！」最後也開玩笑說，要是瑪丹娜跟柴克艾弗隆真的勾搭上了，雙方就應該要各自舉辦一場性愛派對來慶祝，引發爆笑。不過，這個目標短期內看來應該是不會成真了，因為瑪丹娜最近才被爆與小自己27歲的葡萄雅模特兒凱文桑帕約共赴葡萄牙的里斯本度假，甚至傳出2人早已交往超過1年，一反過去高調曬愛態度，低調維護這段地下姊弟戀情，柴克艾弗隆目前只能提前出局了。

瑪丹娜（左）最近傳和31歲男模凱文桑帕約陷熱戀近1年半。（合成圖，翻攝自Instagram）

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