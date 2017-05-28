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傑米福克斯自創惡搞手語 聽障男模怒轟「縱容霸凌」

2017/05/28 09:49

傑米福克斯（左）日前在《今夜秀》上惡搞自創手語來製造笑果，讓聽障男模奈爾迪馬科（右）痛批這是很不尊重人的一種行為。（合成圖，翻攝自奈爾迪馬科推特、臉書）

〔記者陳昱均／綜合報導〕出身自超模泰拉班克斯主持的實境節目《超級名模生死鬥》22季，更一路排除萬難、過關斬將成為當季冠軍，此後正式進軍時尚與娛樂圈的28歲聽障男模奈爾迪馬科（Nyle Dimarco），因為本身是名天生的聾啞人士、只能靠讀唇語、比手語來與人溝通，所以成功打響知名度、擁有大批粉絲的擁護後，也一直盡心盡力在為聾啞人士的權益奔走，希望社會能給予這些身體上有殘疾的人更多關注與包容。然而，黑人影帝傑米福克斯最近卻在脫口秀上以開玩笑的態度惡搞自創了根本不知道是在比些什麼的手語，這讓奈爾迪馬科看了憤怒不已，直接對影帝公開喊話：「這很不尊重人」，甚至痛批他這種行為無疑是在「縱容霸凌」。

奈爾迪馬科（右）在超模泰拉班克斯（左）主持的《超級名模生死鬥》中一路過關斬將，成為第22季節目的冠軍，之後也一直在為聽障人士的權益奔走。（翻攝自Yibada）

傑米福克斯於美國當地時間26日，作客知名脫口秀節目《今夜秀》（The Tonight Show），與主持人吉米法倫用隨機音樂風格來演唱數首流行歌曲，2人的聯手搞笑逗樂不少觀眾，不過傑米福克斯也在當中「自創」手語，於吉米法倫說話時在一旁亂比一通，這個行為激怒了身為聽障者的奈爾迪馬科，他除了PO出該段不妥影片外，也發表聲明稱「這是無法容忍的一種舉動」，說道：「我們不會隨便去開其他文化人種的玩笑，尤其是那些有著深遠歷史、卻被邊緣化的那些，當我們這麼做，就讓我們的文明倒退了一步」，指出手語也是其中之一，畢竟那正是聾啞人士拿來與外界溝通的唯一基石和管道，加上在所有聾啞人士中，大約只有2%的人有幸能習得這個溝通方式，才讓他決心成立「奈爾迪馬科基金會」，想要幫助所有5歲前的聽障孩童能學習手語，但傑米福克斯與吉米法倫在螢光幕前嘲弄聽障人士的行為，無疑讓他們的努力付之一炬。

奈爾迪馬科對傑米福克斯不妥行為所發表的聲明。（翻攝自奈爾迪馬科推特）

因此，奈爾迪馬科除了向傑米福克斯喊話這種行為很不尊重人，也怒斥節目組及吉米法倫不應該以嘲弄他人的方式來惡搞製造笑果外，也在自己臉書語重心長寫道：「我想說這種行為其實縱容了更多霸凌，當我還是個小孩、去公園玩耍的時候，那些聽力無礙的正常小孩就是會以自創手語來嘲弄我們，並對著我們丟石子，沒想到直到今天，類似的事情還在不斷發生，你們能夠想像當孩子們看到傑米福克斯的行為後會怎麼想嗎？他們只會跟著一味模仿罷了。」他的一席話讓不少聽障者或者家中有聽障孩童的父母們都深有同感，除了要求傑米福克斯能為這種不妥的行為道歉外，也希望外界能夠正視這種潛在的霸凌行為，不要把自己的快樂建築在別人的痛苦上。

奈爾迪馬科自己過去就曾被孩子們以類似傑米福克斯在節目上的行為霸凌，因此才會對這樣的事情感到這麼憤怒。（翻攝自奈爾迪馬科臉書）

相關影片：〈影片取自奈爾迪馬科推特，如遭移除敬請見諒〉

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