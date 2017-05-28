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收視只剩個位數 綾瀨遙想學長澤露奶救人氣

2017/05/28 09:46

綾瀨遙近日都沒接到賣座強片，主演的日劇也收視平平。（翻攝自日網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕32歲日本女星綾瀨遙近來似乎人氣告急，她主演NHK斥資上億的電視劇《精靈守護者》，收視踢鐵板，3月底剛播完第二季最後一集，卻以慘不忍睹的個位數收場，就連穿著比基尼入鏡拍的寫真集《BREATH》，銷售也不如預期，據日媒報導，感受到人氣危機的她，有意循長澤雅美的腳步，再祭出傲人的F奶，將聲勢和人氣救回來。

綾瀨遙連穿著比基尼入鏡的寫真集《BREATH》，銷售成績也普通。（翻攝自日網）

據《東京體育報》報導，綾瀨遙最近都沒接到賣座強片，日劇反應也平平，以《精靈守護者》為例，該據耗時3年、以4K高畫質拍攝，1集製作費就投入超過1.5億日圓（約台幣4050萬元），若收視率沒達到2位數水準就算失敗，因此綾瀨遙和公司都面臨很大壓力，為挽回低迷的人氣，她可能不排除解禁性感路線，長澤雅美演出大河劇《真田丸》扮相清純，但演出音樂劇《酒店》時又袒胸露乳穿馬甲，順利登上人氣高峰，也刺激到了綾瀨遙，不過重回性感路線是否能讓人氣起死回生，仍是未知數。

長澤雅美演出音樂劇《酒店》，以馬甲性感路線現身，人氣爆炸。（翻攝自日網）長澤雅美演出音樂劇《酒店》大方秀E奶，以性感路線現身，人氣爆炸。（翻攝自日網）

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