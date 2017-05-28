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「讓我明天走也沒關係」 穆熙妍淚崩憶亡父

2017/05/28 09:31

穆熙妍提到離世的父親，仍止不住淚水。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕昱晶集團千金穆熙妍上月面臨父親因肝癌辭世，向來給人堅強、不輕易服輸一面的她，每每亮相總是散發一股與生俱來的強大氣場，近日受訪卻在鏡頭前罕見落淚，提及父親的離開，一度哽咽表示：「只要知道他在另外一個世界等我，讓我明天就走也沒關係。」

穆熙妍本月初在臉書哀傷寫下2000多字的長文，在父親告別式結束後才吐露實情，「總覺得如果不講出來，一切就可以不是真的。我只是想給自己一點時間，假裝他還在我身邊。」並感性說：「我知道這是解脫，他從此不再受苦，道理我都明白，可我也是真的，捨不得他。」言語間滿是想念。

穆熙妍（左）月初在臉書上寫下2000多字的長文，表達對父親的思念。（翻攝自穆熙妍臉書）

《ETtoday》報導，2年前她歷經心愛的寵物過世，父親則在上月離世，她說這兩年來「喪子」又喪父，回想父親走的那天，她透露在夢裡見到了爸爸，「我一天到晚夢到他，他大概最擔心我。」她坦言真的非常想念父親，恨不得見到他的那天能快點來臨，「我想到他在等我，我不想讓他很孤單，只要想到他在那裡等我，就算明天就走我也沒關係。」說到一半更忍不住落淚，直言「我知道相聚有時，分開有時，但那到底是什麼時候？能不能快點來呢。」難掩對父親的思念之情。

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