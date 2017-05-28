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旅遊南美被外國人告知同婚釋憲 宥勝爽喊：台灣超棒！

2017/05/28 08:16

同婚釋憲案的結果竟是外國人告訴宥勝（右），讓他驚喜不已。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人宥勝才剛帶妻女從歐洲回來，馬上又投入新旅程，飛往南美洲祕魯進行探險，也不忘在臉書上分享旅行點滴，不過平時很關住時事議題的他，這次的同婚釋憲案消息卻有點慢半拍，而且還是當天晚上有美國人跟澳洲人告訴他這個消息，讓他開心的直接在路上大叫：「太棒啦！」認為這訊息竟然是外國人告訴他，表示這件事確實震驚了全世界。

宥勝透露：「雖然人在地球的另一端，但我完全感受到台灣在發光啊！台灣超棒！」並表示台灣一直在發生好的改變，包含法案、假期、創意等等，不過，有網友問他：「你也同意蕾蕾（女兒）是同性戀嗎？」他則霸氣回：「無論她是不是，我永遠愛她。」PO文一出，也引來不少同志網友留言感謝，直呼：「謝謝宥勝支持婚姻平權！」

宥勝上個月才帶老婆和女兒3國跑透透，旅行兼拍婚紗。（翻攝自臉書）

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