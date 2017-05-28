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妳是神力女超人膩？花蝴蝶跑龍套不肯領便當 發夢徒手擋子彈

2017/05/28 08:53

「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉的耍大牌行徑，讓同劇演員也相當受不了，在節目上一吐怨氣。（翻攝自瑪麗亞凱莉臉書）

〔記者陳昱均／綜合報導〕西洋樂壇天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉，雖然擁有穿透力十足的動人美聲，但她私下也完全不辜負自己「天后」盛名，不時傳出搞排場、耍大牌、愛遲到等負面消息，不過她仍依然故我，沒有打算要改變自己這樣的行事風格，卻也苦了不少與她合作的人，這當中就包含最近參演了新片《海灘救護隊》的喜劇演員羅伯許伯爾（Rob Huebel），在回憶與花蝴蝶的一次合作時，他語重心長地表示：「事情演變得並不怎麼好。」甚至直呼「一切都太瘋狂了」，揭露花蝴蝶令人傻眼的耍大牌行徑。

瑪麗亞凱莉貴為天后，但排場也是天后等級
，令人不敢恭維。（翻攝自瑪麗亞凱莉臉書）

花蝴蝶與羅伯許伯爾先前一同參演了由威爾法洛及艾米波勒（Amy Poehler）主演的喜劇片《The House》，羅伯許伯爾在接受《SiriusXM》的Entertainment Weekly Radio》訪問時，就聊到花蝴蝶並不怎麼讓人愉快的合作經歷，說道：「我們在補拍時，與名叫瑪麗亞凱莉的流行巨星一起合作，事情演變得並不怎麼好。」然後先暫停下來詢問主持人能不能在節目中開口罵髒話，得到應允後才氣憤痛批：「她到底是他媽的有什麼毛病？這一切都太瘋狂了！」

喜劇演員羅伯許伯爾在節目揭露花蝴蝶的誇張行徑。（翻攝自Wikia）

羅伯許伯爾先透露花蝴蝶在拍攝時，整整遲到了4小時才現身片場，還要求片場工作人員要在她休息的拖車內放滿純白的玫瑰，以及填充的絨毛羊玩偶，只因為她都稱呼自己的粉絲是「小羊」（lambs）；不僅如此，花蝴蝶在片中其實只是客串演出「她自己」，也就是流行歌手瑪麗亞凱莉，收了大把鈔票後，只需演唱自己的某一首經典歌曲，並不用另外做準備，但花蝴蝶在現場竟出爾反爾、耍性子表示不想唱劇組要求她唱的那首歌，讓人超傻眼。

花蝴蝶都稱自己的粉絲是「小羊」，所以要求片場拖車內也要擺滿填充的小羊玩偶。（翻攝自UKMIX）

此外，片中也安排了花蝴蝶客串演出的角色最後會被射死，但花蝴蝶卻不想要自己的角色就這樣死掉，竟反問工作人員：「我不覺得我的角色會被幾顆子彈就殺死欸，如果我像神力女超人一樣把子彈直接揮開呢？」工作人員只能無奈回答：「瑪麗亞，我們沒時間拍這個，妳拿到了巨額酬勞，但我們只有妳一天的拍攝時間，沒時間在跟妳爭執這個，妳只要做就對了。」但花蝴蝶依然不接受，一度讓場面鬧得超僵。主持人對於最後花蝴蝶到底還有沒有出現在片中大感好奇，而羅伯許伯爾則表示自己也不清楚，不過也狠酸：「如果最後大家真的看到她，就知道工作人員們有多努力了。」引發爆笑。

花蝴蝶不希望自己客串演出的角色被射死，竟要求要像神力女超人一樣有徒手擋子彈的威能。（翻攝自YouTube）

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