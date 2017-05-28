限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 東推西推

辣模坎城紅毯秀雙半球 性感禮服最後一刻才在車上趕工完成

2017/05/28 07:56

25歲英國辣模艾蜜莉瑞特考斯基在坎城影展紅毯上，性感大秀雙半球。（路透社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕過去在《模糊界線》MV中，因大膽裸露上身、性感跳舞演出而一夕爆紅的25歲英國辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）一向不吝嗇展現自己的曼妙身材，而在坎城影展這種大場合，她更是不會放過這個能大秀姣好身材的好機會，最近就以一襲黑色挖胸、露出雙半球的蕾絲網格連身裝，搭配公主風格誇張大裙襬的禮服登上坎城影展紅毯，驚艷眾人；不過，讓人萬萬沒想到的是，這件華麗性感的禮服竟是直到她登場前最後一刻，才在車上趕製完成的！

艾蜜莉瑞特考斯基在坎城影展紅毯上以一襲黑色挖胸、露出雙半球的蕾絲網格連身裝，搭配公主風格誇張大裙襬的禮服秒殺不少攝影師底片。（法新社）

艾蜜莉瑞特考斯基親自對《Page Six》揭露了這個天大的秘密，表示：「這一切整個忙亂倒不行...我們在車上時還在縫製這件禮服」，解釋由於當天她身上所穿的服裝，是時尚設計師彼得鄧達斯（Peter Dundas）的特別訂製禮服，所以未能提前製作完成，而是到最後一刻都還在趕工，「我們當時正在車陣當中，而他則忙著縫製禮服讓其更顯完美」，認為這樣兵荒馬亂卻能得出最美好結果的過程，很適合為這次的坎城影展做總結。

艾蜜莉瑞特考斯基自爆身上這件禮服，是直到她登場前最後一刻，才由設計師在車上趕工縫製完成的。（歐新社）

相關新聞

推薦新聞
辣模坎城紅毯秀雙半球 性感禮服最後一刻才在車上趕工完成 辣模坎城紅毯秀雙半球 性感禮服最後一刻才在車上趕工完成
2017/05/28 07:56
貼心顧受害者心情？亞莉安娜不在「爆炸地」開唱 貼心顧受害者心情？亞莉安娜不在「爆炸地」開唱
2017/05/28 07:14
穩踩2吋高跟鞋！金泰希手遮孕肚圓潤上工 穩踩2吋高跟鞋！金泰希手遮孕肚圓潤上工
2017/05/28 07:06
黃曉明曬QR code慶結婚2週年！ 一掃開竟引眾怒 黃曉明曬QR code慶結婚2週年！ 一掃開竟引眾怒
2017/05/27 22:42
分手後不認帳？ 周星馳又遭舊愛討錢 分手後不認帳？ 周星馳又遭舊愛討錢
2017/05/27 20:57
天后情史再+1 瑪丹娜傳和小27歲小鮮肉戀愛ing 天后情史再+1 瑪丹娜傳和小27歲小鮮肉戀愛ing
2017/05/27 20:14
（影音）對李聖經大喊XXX！ 粉絲讓女神秒回頭 （影音）對李聖經大喊XXX！ 粉絲讓女神秒回頭
2017/05/27 18:49
51美魔女祕嫁小20歲富少 露火辣長腿逛街 51美魔女祕嫁小20歲富少 露火辣長腿逛街
2017/05/27 16:09
哈利王子演說成學生聽力測驗題目 遭控發音含糊不清聽攏無 哈利王子演說成學生聽力測驗題目 遭控發音含糊不清聽攏無
2017/05/27 15:48
（影音）柯P緊來看！東京知事合體PIKO太郎 推廣節能有創意 （影音）柯P緊來看！東京知事合體PIKO太郎 推廣節能有創意
2017/05/27 15:07
麥可傑克森愛女竟遭誤認是遊民！險被趕出拍片現場 麥可傑克森愛女竟遭誤認是遊民！險被趕出拍片現場
2017/05/27 13:54
小布1年失去2好友 憔悴現身墓園追悼 小布1年失去2好友 憔悴現身墓園追悼
2017/05/27 13:39
找宋仲基打給李光洙 亞洲王子被當「工具人」怒了 找宋仲基打給李光洙 亞洲王子被當「工具人」怒了
2017/05/27 13:08
影帝被抓包還死不認愛阿湯哥前妻 川普上身駁斥「假新聞」 影帝被抓包還死不認愛阿湯哥前妻 川普上身駁斥「假新聞」
2017/05/27 12:49
小布展開新人生 首先抹除跟裘莉相關的... 小布展開新人生 首先抹除跟裘莉相關的...
2017/05/27 12:19
《神力女超人》備受肯定 女導演吐露當初為何離開漫威《雷神2》 《神力女超人》備受肯定 女導演吐露當初為何離開漫威《雷神2》
2017/05/27 12:01
74歲港星大談爺孫戀 懷孕小女友陪踩婚宴 74歲港星大談爺孫戀 懷孕小女友陪踩婚宴
2017/05/27 11:43
肉感諧星6年前影片出土 苗條清純驚豔網友 肉感諧星6年前影片出土 苗條清純驚豔網友
2017/05/27 08:58
結婚17年 班史提勒宣告與演員妻離婚！ 結婚17年 班史提勒宣告與演員妻離婚！
2017/05/27 07:47
「滾石樂團」吉他手下周迎70大壽 肺部病變動手術 「滾石樂團」吉他手下周迎70大壽 肺部病變動手術
2017/05/26 21:42
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.