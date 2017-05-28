辣模坎城紅毯秀雙半球 性感禮服最後一刻才在車上趕工完成

25歲英國辣模艾蜜莉瑞特考斯基在坎城影展紅毯上，性感大秀雙半球。（路透社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕過去在《模糊界線》MV中，因大膽裸露上身、性感跳舞演出而一夕爆紅的25歲英國辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski），一向不吝嗇展現自己的曼妙身材，而在坎城影展這種大場合，她更是不會放過這個能大秀姣好身材的好機會，最近就以一襲黑色挖胸、露出雙半球的蕾絲網格連身裝，搭配公主風格誇張大裙襬的禮服登上坎城影展紅毯，驚艷眾人；不過，讓人萬萬沒想到的是，這件華麗性感的禮服竟是直到她登場前最後一刻，才在車上趕製完成的！

艾蜜莉瑞特考斯基在坎城影展紅毯上以一襲黑色挖胸、露出雙半球的蕾絲網格連身裝，搭配公主風格誇張大裙襬的禮服秒殺不少攝影師底片。（法新社）

艾蜜莉瑞特考斯基親自對《Page Six》揭露了這個天大的秘密，表示：「這一切整個忙亂倒不行...我們在車上時還在縫製這件禮服」，解釋由於當天她身上所穿的服裝，是時尚設計師彼得鄧達斯（Peter Dundas）的特別訂製禮服，所以未能提前製作完成，而是到最後一刻都還在趕工，「我們當時正在車陣當中，而他則忙著縫製禮服讓其更顯完美」，認為這樣兵荒馬亂卻能得出最美好結果的過程，很適合為這次的坎城影展做總結。

艾蜜莉瑞特考斯基自爆身上這件禮服，是直到她登場前最後一刻，才由設計師在車上趕工縫製完成的。（歐新社）