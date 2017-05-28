搖滾樂傳奇Gregg Allman病逝 享壽69歲

美國南方搖滾樂壇傳奇人物格雷格·阿爾曼（Gregg Allman）。（取自New York Times）

〔即時新聞／綜合報導〕美國南方搖滾樂壇傳奇人物格雷格·阿爾曼（Gregg Allman）濫用藥物多年，接受換肝手術後，健康狀況一直不佳，週六病逝美國喬治亞州家中，享壽69歲。

美國南方搖滾樂壇傳奇人物格雷格·阿爾曼（右）（Gregg Allman）。（取自New York Times）

美國南方搖滾樂壇傳奇人物格雷格·阿爾曼（Gregg Allman）。（取自New York Times）

阿爾曼是樂團Allman Brothers的主唱兼鍵盤手，他的哥哥Duane Allman與吉他手Dickey Betts的緊湊結合、搭配阿爾曼迷幻而憂鬱的歌聲，成功的結合搖滾、藍調與鄉村等不同類型的音樂元素，使樂團成為1970年代美國南部搖滾樂的經典。

阿爾曼曾在2016年取消部分演唱活動，並於今年3月宣布所有活動停擺。阿爾曼的官網公佈這項死訊，內容沒有說明死因，僅交代「過去幾年裡，他在許多健康問題上奮鬥。身後留下妻子、5個孩子和3個孫子。