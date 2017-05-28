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（影音）黃小琥眼眶失守飆淚 驕傲「我也很紅啊！」

2017/05/28 11:09

黃小琥（中）演唱會慶功宴。（記者陳逸寬攝）
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〔記者洪素津／台北報導〕出道35年的黃小琥昨以「狂」主題熱鬧攻蛋，一開場就口出狂言大公幹：「幹！老娘今天站在小巨蛋開演唱會！」全場是一陣驚呼，把黃小琥霸氣的天后性格完全展現出來，而霸氣天后也有柔情的一面，在演唱會用最溫柔的聲音獻唱兩首歌送給女兒，而演唱會到了最後，黃小琥的眼淚也忍不住潰堤，她說：「原來我不是沒有歌迷，我有一萬個人一起陪著我。」

黃小琥在會後慶功宴上談到當年那段刻苦銘心的過往，「離婚女子如果沒有跟前夫達到很好共識的話，看小孩是很困難的」，不過讓她慶幸的是她還有機會跟女兒一起生活、一起分享彼此，甚至女兒還說：「你當初是瞎了眼才會嫁給他嗎？」另外，黃小琥也說對於女兒的教養方式就是「給她魚吃，不如教她捕魚」，認為「小孩有手有腳，你自己不去賺」。

談及最後潰堤的那首歌，黃小琥感嘆一路走來不順遂，不被看好，一直以為我的歌迷很少，但是「演唱會讓我發現我不孤單，我還是有很多歌迷」，最後黃小琥更驕傲說：「不是只有那些歌手紅，黃小琥也很紅啊！」

同時黃小琥也跳出直說「我贊成同性結婚，因為每個人都是平等的」，表示不是因為婚姻的問題，而是每個人都應該要得到平等的待遇，「因為我們是民主國家」。

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