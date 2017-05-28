黑人爆小樂來他家都唱這首歌 還搶飛飛翔翔的...
2017/05/28 07:17
〔記者蔡琛儀／台北報導〕「小樂」吳思賢昨晚開唱，老闆「黑人」陳建州代表全家人前來力挺，黑人表示，小樂是個自我要求高的人，且另外一個老闆Andy也非常龜毛，而小樂邊軋戲、又要準備演唱會，讓他本來頗擔心小樂的身體，「怕他很累，累到在那邊裝孝欸」，還邊學小樂累到癱軟翻白眼的模樣，相當搞笑。
黑人也爆料，本來「范范」范瑋琪給飛飛翔翔買了鋼琴，但因為小孩還小，目前沒在使用，反而小樂現在來他們家時，都會「佔用」鋼琴，還非常聰明地選唱《黑白配》來大拍范范的馬屁。他也誇獎小樂「是塊海綿」，每次和范范、王宏恩、王力宏討教唱歌技巧，都學得非常快，「他很願意學習，不會因為現在有點成績，就安於現狀或自負。」也表示，小樂過去雖曾經誤入歧途，但現在願意努力，讓他自己覺得很值得在小樂身上投入這麼多，語氣中對於一手捧出來的小樂明顯相當驕傲。
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