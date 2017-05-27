韓女團EXID訪問被迫減少 笑談想吃台灣雞排

〔記者洪素津／台北報導〕南韓女子團體EXID、Crayon Pop 還有台灣明星王陽明、劉以豪等人今出席網路活動，EXID穿上專輯打歌服，現身紅毯惹得不少紛絲尖叫連連，EXID站上定點先打招呼：「大家好我們是EXID」，不過哈妮卻沒默契的用中文問候，標準程度驚豔主持人，哈妮竟俏皮比上愛心表示：「我愛你謝謝大家」。

17直播金羽獎星光大道，EXID。（記者胡舜翔攝）

不過EXID受訪時間，比起Crayon Pop明顯減少許多，是因為後方黃立成已在等待，只好匆匆結束EXID訪問，令在場等待許久的粉絲臉上呈現無奈表情，畢竟此活動並非所有人都能入場，另外團員哈妮三月底曾獨自訪台，為代言的茶飲站台，當時就已展露出她努力學習的中文實力。最後EXID透露，期待有機會可以吃到台灣美食雞排及芒果冰，而她們也將於七月底來台舉辦巡迴活動。

17直播金羽獎星光大道，EXID。（記者胡舜翔攝）

17直播金羽獎星光大道，EXID。（記者胡舜翔攝） 17直播金羽獎星光大道，Crayon Pop。（記者胡舜翔攝）[]5 17直播金羽獎星光大道，A-Lin。（記者胡舜翔攝） 17直播金羽獎星光大道，劉以豪。（記者胡舜翔攝） 17直播金羽獎星光大道，王陽明（左）、蔡詩蕓。（記者胡舜翔攝）