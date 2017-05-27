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（影音）《吃吃的愛》再發終極版預告 這首歌讓觀眾淚崩！

2017/05/27 21:19

（凱擘提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由蔡康永首度執導、「小S」徐熙娣主演的《吃吃的愛》已於今天在台上映，終極版「康熙再見」預告也同步公開。小S一曲《小丑》不僅道出諧星辛酸，更引發粉絲淚崩，一連串的被虐戲更讓觀眾直喊爽，網路更是傳出一片好評。

小S飾演的上官娣娣喜中帶悲，遭遇催淚。（凱擘提供）

今日曝光的「康熙再見」終極預告裡，導演蔡康永建造的兩個世界終於現出雛形，只見小S穿梭在兩個世界，「春梅」所在的世界色彩豔麗出位，極致夢幻，而「娣娣」所在的現實世界，就是用辛酸取悅別人的小丑，一句「睡夠了，就爬到生活裡繼續」，也點破現實世界的殘酷真相。蔡康永曾說娛樂圈就像一個人造花園，對於兩個世界的看法，他也表示「喜歡真實生活跟奇幻世界交錯」。

小S（中）在《吃吃的愛》飾演外太空麵館老闆娘許春梅。（凱擘提供）

而不少觀眾也對該片結局印象深刻，認為「原以為是娛樂爽片，看到高潮好像是愛情電影，看到最後才知道原來是奇幻電影」，網路也傳出不少好評。對此蔡康永表示：「我相信每個人看完之後都會有自己不同的解讀。」身為鬼才的他，電影魅力不僅限於人物關係的複雜，還有劇情構造的巧思，人生悲慘、人性溫暖，在他親手創造的夢幻泡影中，相信所有觀眾都會獲得屬於自己的解讀。《吃吃的愛》全台上映中。

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