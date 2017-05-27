（影音）小樂苦戀邵雨薇終成功 吻額牽手擁入懷超甜蜜

吳思賢演唱會，邵雨薇擔任嘉賓。（記者潘少棠攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕「小樂」吳思賢今晚在Legacy開唱，嘉賓請到和他在戲劇《極品絕配》合作的邵雨薇，戲中小樂苦戀邵雨薇慘被打槍，今晚兩人終於得以「修成正果」，甜蜜對唱《復刻回憶》，兩人甜蜜牽手，小樂甚至還擁著她，在她耳邊輕唱，最後更偷親她額頭，讓台下的粉絲看了全都尖叫不已，小樂還開玩笑說「今晚我特別叫慷仁哥不准來！」

吳思賢演唱會，邵雨薇擔任嘉賓。（記者潘少棠攝）

《極品絕配》直到今天早上才全劇殺青，小樂笑說，邵雨薇拍完這齣戲最大的收穫，就是能和他成為好友，「雨薇是個很難聊天的人，她的標準，只要兩個人坐在一起不尷尬，目前除了我以外，就是她的經紀人沒有第二個，像李玉璽就有點尷尬。」讓邵雨薇聽了直呼：「你真的很敢說！」而他也因為要準備演唱會，沒能出席今天下午的見面會，讓小樂非常遺憾，在演唱會吐露拍戲期間的心聲，「最大的收穫是交到幾個一輩子的好朋友。」

也有入戲的粉絲在台下喊，說小樂在劇中的表現讓她心碎，小樂也俏皮回：「為什麼要生氣，我們是好朋友，你要生氣那就去旁邊。」再度讓粉絲全都笑翻。

吳思賢演唱會，邵雨薇擔任嘉賓。（記者潘少棠攝） 吳思賢演唱會。（記者潘少棠攝）