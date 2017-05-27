限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（影音）小樂苦戀邵雨薇終成功 吻額牽手擁入懷超甜蜜

2017/05/27 21:23

吳思賢演唱會，邵雨薇擔任嘉賓。（記者潘少棠攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕「小樂」吳思賢今晚在Legacy開唱，嘉賓請到和他在戲劇《極品絕配》合作的邵雨薇，戲中小樂苦戀邵雨薇慘被打槍，今晚兩人終於得以「修成正果」，甜蜜對唱《復刻回憶》，兩人甜蜜牽手，小樂甚至還擁著她，在她耳邊輕唱，最後更偷親她額頭，讓台下的粉絲看了全都尖叫不已，小樂還開玩笑說「今晚我特別叫慷仁哥不准來！」

吳思賢演唱會，邵雨薇擔任嘉賓。（記者潘少棠攝）

《極品絕配》直到今天早上才全劇殺青，小樂笑說，邵雨薇拍完這齣戲最大的收穫，就是能和他成為好友，「雨薇是個很難聊天的人，她的標準，只要兩個人坐在一起不尷尬，目前除了我以外，就是她的經紀人沒有第二個，像李玉璽就有點尷尬。」讓邵雨薇聽了直呼：「你真的很敢說！」而他也因為要準備演唱會，沒能出席今天下午的見面會，讓小樂非常遺憾，在演唱會吐露拍戲期間的心聲，「最大的收穫是交到幾個一輩子的好朋友。」

也有入戲的粉絲在台下喊，說小樂在劇中的表現讓她心碎，小樂也俏皮回：「為什麼要生氣，我們是好朋友，你要生氣那就去旁邊。」再度讓粉絲全都笑翻。

吳思賢演唱會，邵雨薇擔任嘉賓。（記者潘少棠攝）吳思賢演唱會。（記者潘少棠攝）

相關新聞

推薦新聞
豬哥亮「惜情」 遺孀代替他這麼做好暖心 豬哥亮「惜情」 遺孀代替他這麼做好暖心
2017/05/27 16:51
有何隱情》周玉蔻驚拋離婚就出國 《蔻蔻早餐》製作人說... 有何隱情》周玉蔻驚拋離婚就出國 《蔻蔻早餐》製作人說...
2017/05/27 13:50
林志玲現身摩洛哥選美 東方美秒殺當地佳麗 林志玲現身摩洛哥選美 東方美秒殺當地佳麗
2017/05/27 16:50
台灣魔術師參加「美國達人秀」 神技讓全場起立鼓掌 台灣魔術師參加「美國達人秀」 神技讓全場起立鼓掌
2017/05/27 19:18
（影音）Jolin被當假想敵頻被激怒 霸氣回：「我管你去死」 （影音）Jolin被當假想敵頻被激怒 霸氣回：「我管你去死」
2017/05/27 15:33
周玉蔻16年婚姻破局 密友曝「與夫摩擦多不意外」 周玉蔻16年婚姻破局 密友曝「與夫摩擦多不意外」
2017/05/27 19:55
墜馬130天首露面 劉德華現身靈堂悼念老友 墜馬130天首露面 劉德華現身靈堂悼念老友
2017/05/27 15:12
八三夭阿璞偷看妹 安心亞爆氣罵「變態」 八三夭阿璞偷看妹 安心亞爆氣罵「變態」
2017/05/27 14:29
鏡頭沒拍現原形 渡邊直美素顏講電話飄江湖味 鏡頭沒拍現原形 渡邊直美素顏講電話飄江湖味
2017/05/27 14:19
Lulu床照外流！新歡孫其君開房露出真面目 Lulu床照外流！新歡孫其君開房露出真面目
2017/05/27 14:36
（影音）Jolin爽收阿湯哥親筆小本本 透露內容寫... （影音）Jolin爽收阿湯哥親筆小本本 透露內容寫...
2017/05/27 15:22
美第一夫人川普超奢華 披154萬外套赴宴 美第一夫人川普超奢華 披154萬外套赴宴
2017/05/27 18:18
林崑海砸十億對幹 民視經營權第二回合開打了 林崑海砸十億對幹 民視經營權第二回合開打了
2017/05/27 21:41
（影音）陳乃榮胸肌老婆認證 《極品》男人搶送鮮肉 （影音）陳乃榮胸肌老婆認證 《極品》男人搶送鮮肉
2017/05/27 15:11
米蘭達爽嫁千億CEO 婚禮竟辦在這裡... 米蘭達爽嫁千億CEO 婚禮竟辦在這裡...
2017/05/27 17:49
補教界師生戀頻傳 名師竟曝「很多是學生勾引」 補教界師生戀頻傳 名師竟曝「很多是學生勾引」
2017/05/27 18:22
周玉蔻因個性離婚？ 強勢遊走法院不怕事 周玉蔻因個性離婚？ 強勢遊走法院不怕事
2017/05/27 22:22
（專訪）慘賠2千萬不放棄！曾國城靠麵挑戰年營收破億 （專訪）慘賠2千萬不放棄！曾國城靠麵挑戰年營收破億
2017/05/27 19:32
天生眼影卸不掉！楊丞琳曝背後真相... 天生眼影卸不掉！楊丞琳曝背後真相...
2017/05/27 21:27
（專訪）豬哥亮是「社會觀察家」！曾國城嘆豬式幽默成絕響 （專訪）豬哥亮是「社會觀察家」！曾國城嘆豬式幽默成絕響
2017/05/27 19:37
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.