夢多肉貼肉曾莞婷 嘆：要成為妳的男人好累

夢多在《飢餓遊戲》背著曾莞婷爬中環半山手扶梯道。（中視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕曾莞婷、GINO、陸明君、夢多、劉思荻、妞妞為了中視《飢餓遊戲》，進行「香港市區大挑戰」，夢多則展現男子氣概，一路背著「台劇女神」曾莞婷爬中環半山手扶梯道，還累到說出：「要成為妳的男人真的好累喔！」讓曾莞婷不好意思地說：「平常夢多看起來感覺是個很油條的人，此時此刻卻讓我覺得他是真正的男人，真的很感動！」王仁甫則背許孟哲到終點時整個人累趴。

王仁甫在節目中背許孟哲、劉思荻背陸明君一同爬中環半山手扶梯道。（中視提供）

曾莞婷和GINO近年來都很少上外景節目，曾莞婷表示，當初答應要上《飢餓遊戲》時非常開心，趕緊地去問老搭檔孫協志餓肚子是不是做效果，沒想到竟然不是，她難過地回孫協志說：「我都瘦成這樣還不讓我吃！」平常不太吃澱粉她，為了節目竟然破戒了，她笑說：「肚子餓了一整天實在忍不住了，不管食物是不是澱粉『照吃不誤』，還吃了燒鵝飯、菠蘿油、牛雜。」

王仁甫在節目中背許孟哲累到趴在地上。（中視提供）

GINO事後表示，能再與三位師兄一起錄影，讓他有似乎回到當年《少年特攻隊》擔任助理主持人的感覺，也擔心太久沒上遊戲節目會表現不好，好在彼此的熟悉感和默契還是在。未來不排除接外景主持，GINO開玩笑的跟許孟哲說：「你要不要休息一下，讓我來接你的主持棒。」許孟哲則回：「那可能要等很久喔！」另外，製作人也透露接下來會邀請曾是5566的成員「小刀」一起來同樂。節目內容於本週日（5月28日）晚間8點播出。

曾莞婷、GINO、陸明君、夢多、劉思荻、妞妞為了《飢餓遊戲》，進行「香港市區大挑戰」。（中視提供）