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（影音）宋芸樺《小幸運》再現 獲讚歌聲如原唱Hebe

2017/05/27 20:35

〔記者許世穎／高雄報導〕藝人宋芸樺擔任第28屆「飢餓三十」代言人，她今受台灣世界展望會邀請，率先前往台南及高雄探視震災家庭及特況家庭，下午到美濃一個單親家庭和家中三姊妹相見歡，只見兩個妹妹送上舞蹈歡迎，她也獻唱《小幸運》回禮，最小的妹妹更嘴甜誇她和原唱Hebe「聲音一模一樣」。

宋芸樺（左）探訪小雯和小斌的家，深受兩人上進態度而感動。（記者許世穎攝）

宋芸樺今上午先在台南社區關懷中心，參與震災家庭烘焙班，後又到大灣國小和小朋友們一起進行「防災大富翁」，下午則到高雄美濃探視兩戶特況家庭。第一戶來到父親過世多年的小斌（化名）家，除了給予小斌和姊姊小雯鼓勵，更親手幫忙組裝書架送給姊弟倆。

宋芸樺（左二）親手幫忙組裝書架。（記者許世穎攝）

小斌家中陳設簡單老舊，雨季來臨時常會有淹水及漏水問題，而全家的經濟重擔落在來自越南的媽媽身上，但她好不容易找到在印刷廠的工作，最近又因為生意太差，可能面臨放無薪假，讓家裡狀況更雪上加霜，不過世界展望會從2012年起便透過資助兒童計畫，幫助他們一家人，姊姊小雯今年將上高中，更以跆拳道打出不錯成績，家中有不少獎狀，小斌今年也將唸國中，姊弟倆都非常爭氣。

宋芸樺（右二）和蕾蕾三姊妹相見歡。（記者許世穎攝）

宋芸樺第二戶來到了11歲的蕾蕾（化名）家，與家中三姊妹相見歡，蕾蕾和兩個妹妹及父親、奶奶一起住，父親因長時間需要工作，照顧孩子們的責任便由奶奶承擔，蕾蕾也會幫忙分擔家務，相當早熟懂事。但好景不常，年邁的奶奶因病住院，並於4月底過世，世界展望會也透過急難救助方案連結社會資源，熱這家人度過艱苦時刻，也透過營養補充方案，讓孩子們有穩定食物可溫飽。

宋芸樺親下廚炒飯，相當有架式。（記者許世穎攝）

不過三姊妹相當樂觀開朗，下午見到宋芸樺來訪都展現熱情，她除了送上文具，也親自下廚炒飯給她們吃。她笑說這是她的「炒飯初體驗」，不過除了蕾蕾客氣讚好，兩個妹妹倒是誠實的說「很普通」，她自己吃了也笑說「真的滿普通的！」一連探視了兩戶特況家庭，宋芸樺覺得「小朋友都是希望的象徵」，「看到他們的笑容，真的覺得充滿勇氣！」

本屆飢餓三十人道救援行動以「Together We Will, 齊飢再造奇蹟」為號召，盼望強化眾人對於積少成多力量大的認知，凝聚國人透過一齊體驗飢餓30小時，再造救援奇蹟。今年的飢餓勇士大會師將由代言人宋芸樺、李玉璽和Bii畢書盡，於7月15至16日於高雄、彰化、花蓮同步舉辦，全台連心，傳愛不分國界。

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