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首頁 > 婉君推

（影音）黃小琥轟小巨蛋 撂髒話狂稱老娘

2017/05/27 20:20

黃小琥演唱會。（記者陳逸寬攝）

〔記者洪素津／台北報導〕黃小琥2017【狂】巡迴演唱會今晚狂熱開唱，黃小琥一出場就打破常規，選擇由控台區霸氣登台，身著黑色低胸馬甲褲裝，搭水鑽薄紗披風性感帥勁登場，以一曲《不只是朋友》霸氣開場，邊走邊唱穿越觀眾席，再來大膽挑戰蔡依林輕快歌曲《Show your love》，讓全場陷入瘋狂，更口出狂言「瘋喘的！幹！老娘今天站在小巨蛋開演唱會！」霸氣言論果然符合此次「狂」演唱會風格。

黃小琥演唱會。（記者陳逸寬攝）

演唱會除了吸引滿場萬名觀眾支持，與她交往8年的德籍男友法蘭克也到場盯場，以行動表達對女友的支持，同時也吸引多位藝人朋友到場朝聖，除了師弟妹林俊逸、陳勢安、林凡到場支持，周蕙、萬芳、郎祖筠、李佳薇、王彩樺、寶媽、翁立友、卓義峰等藝人也紛紛到場觀賞演出。

黃小琥男友到場支持。（記者陳逸寬攝）黃小琥男友坐在控台後方觀賞演唱會。（記者陳逸寬攝）

此次演唱會以「94狂」、「狂感動」、「狂魅力」、「狂」四大段落串連，她笑說這27年來我一路不被看好，這一路走的很辛苦，舞台的五角形代表了我人生的寫照叫做酸甜苦辣澀，但是「我還是紅啦！我要謝謝你們的不離不棄！」

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