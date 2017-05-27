分手後不認帳？ 周星馳又遭舊愛討錢

周星馳和前女友于文鳳分手多年，仍因佣金問題糾纏不清。（資料照，香港明報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「星爺」周星馳1999年和香港建設千金于文鳳爆出戀情，兩人愛情長跑13年，最後卻因錢鬧翻，女方更曾為買樓佣金向他追討8千萬港幣（約3億1千萬元台幣），未料近日周星馳右遭女方提告追討52萬港幣（約200萬元台幣）的傭金。

周星馳近日又遭舊愛于文鳳提告討要佣金。（資料照，星島日報提供）

據香港《蘋果日報》報導，于文鳳透露兩人2002年曾協議，周星馳承諾將賣出3棟大埔比華利山別墅及5個車位的獲利分一部分給她，但周星馳最後並未支付佣金，讓于文鳳憤而向周星馳追討賣房佣金。據悉，周星馳出售的3棟房產所獲得的利益高達523萬港幣（約2千萬台幣），若照一成佣金來算，周星馳估計要支付52萬港幣（約200萬台幣）給于文鳳。

周星馳（右）和于文鳳（左）交往13年，最終黯然分手（資料照，星島日報提供）

事實上，于文鳳和周星馳交往期間，就一直幫他投資房地產，儘管兩人在2010年分手，于文鳳仍繼續幫忙周星馳打理投資，但卻在2012年兩人因佣金問題撕破臉，周星馳原本承諾將投資一間山頂普樂道「天比高」別墅，給予于文鳳8千萬港幣的佣金，但最後卻只支付1千萬港幣，讓于文鳳為了7千萬港幣（約2億7千萬台幣）的傭金怒向法院提告。