（專訪）慘賠2千萬不放棄！曾國城靠麵挑戰年營收破億

曾國城過去經營副業慘賠千萬，終於靠速食麵「曾拌麵」獲得肯定。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳立妍／專訪〕曾國城過去經營副業開餐廳，每年慘賠200、300萬，累積總額至少2千萬，但他依舊鍥而不捨，直到以速食麵「曾拌麵」獲得肯定，他說：「一般人如果失敗過幾次大概，都會打退堂鼓，我算越挫越勇嗎？因為我還有夢，不想就這樣放棄了，做自己最愛吃的麵對我來說是一件非常雀躍的事，它讓我克服很多事情，我成就了這件事情，因為這樣受到肯定，大家肯定我和團隊做的曾拌麵，這種感覺很爽耶！真的很爽很爽。」

曾國城說：「我常跟我孩子說，堅持做的對的事情，就會看到對的結果，如果我再不對，我不知道我該堅持什麼？我很高興我是對的。我在味道的掌控、包裝設計的概念上，我的堅持是對的！」聊到自己最愛吃的麵，曾國城的表情立刻變得眉飛色舞，甚至還會自帶音效，他表示：「我從小就愛吃麵，愛麵成痴，聽到麵開頭就會崩潰，像是麵疙瘩，只要聽到麵整個人就興奮得不得了！」

曾國城愛麵成痴，聊到自己最愛吃的麵表情立刻變得眉飛色舞。（記者陳逸寬攝）

之前的失敗他說講起來就鼻酸，但曾國城告訴自己不能去想這些，反而要練習往前看，練到能將之後可能遇到的挫折或難題「看得夠遠夠清楚」，在做之前就先想好遇到問題如何解決，因為一旦卡關就可能延誤時機，如果遇到問題只是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，不在對的時機做對的事情，自然也不會有好的結果。

除了進軍海外，曾國城未來更有開店的計畫，他說：「我想造就一個屬於自己的吃麵文化、吃麵環境」。每天他都反問自己下一步是什麼？反覆檢視還有什麼地方可以做得更好，如何做到無可挑剔，如何開發新口味、滿足不同年齡層的顧客，「我不希望原地踏步，沾沾自喜看著曾拌麵就開心得要死，因為它很受歡迎就只賣它，它是一個被肯定的東西，要按照被肯定的條件再往下走。」透露未來目標是挑戰年營業額破億。