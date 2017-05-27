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《飛魚》磊浪合體！籃球場上展現英姿

2017/05/27 17:56

《飛魚高校生》中的涂善存與管麟難得合體出席活動。（純喫茶提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕《飛魚高校生》中的阿浪與亦磊合體了！「小金城武」涂善存與管麟今天參加「2017純喫茶Try it！鬥牛霸」活動，涂善存曾經也參加過該活動，他說：「所以想在最後還是學生的時期，重溫比賽的感動，這次跟HBL球員對戰前沒有想過勝負，只是期望在過程中相互切磋，讓自己學習，每場比賽都是跟自己挑戰，勇敢後的收穫永遠比結果更重要。」

涂善存在「2017純喫茶Try it！鬥牛霸」在球場展現英姿。（純喫茶提供）

涂善存與管麟一甩平時斯文形象的，打球英姿迷倒一票粉絲，歡呼聲此起彼落，管麟表示：「拍戲期間就經常會約涂善存打籃球，一見如故默契有如與生俱來，對看30秒就自然而然可以合作無間，參加比賽最棒的就是可以和來自各地，平時沒有生活交集的同好一起切磋球技。」

「2017純喫茶Try it！鬥牛霸」邀請管麟、涂善存、HBL球星滬江陳育緹、前南山李家慷、高苑田浩等人。（純喫茶提供）

被問到打籃球時發生的趣事？管麟表示：「曾在比賽後，被女球迷當眾搶走掛在脖子上爆汗的毛巾，有點受寵若驚。」涂善存則表示：「曾有在激烈的爭搶籃板中，褲子被對方扯掉，當場尷尬不已。」

涂善存前陣子剛拍完影音平台Vidol首部自製旗艦威劇《我的未來男友》，與他合作的「狼王子」張軒睿現場悄悄現身支持，卻意外被粉絲發現，造成不小騷動。

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