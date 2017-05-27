（圖輯影音）吳慷仁搖屁股十三響 邵雨薇整夜未合眼

三立「極品絕配」見面會；劉書宏（左起）、吳慷仁、邵雨薇、小蠻、陳乃榮。（記者陳奕全攝）

〔記者陳奕全／台北報導〕東森三立華劇《極品絕配》今天舉行粉絲見面會，由於劇組連續24小時拍戲終於在今天早上六點收工。

三立「極品絕配」見面會；陳乃榮、吳慷仁、邵雨薇、小蠻、劉書宏、綠茶、梅賢治、安吉、林萱瑜。（記者陳奕全攝）

演員吳慷仁、邵雨薇、陳乃榮、劉書宏、小蠻等今天下戲後就直接到見面會現場，並與粉絲分成三組測試大家的料理擺盤功力，整夜拍戲未合眼而導致睡眼惺忪的邵雨薇在玩遊戲時一直斷線，搞不清楚遊戲規則到底是什麼，而吳慷仁卻是活力十足的滿場飛，

不但重現戲中的十三響身段，更是狂搖屁股獻出猛男秀橋段，來拉票希望粉絲能投票給他。早上劇組殺青後所有演員都想趁機休息一下，但邵雨薇卻說不用連續早起拍戲，突然休息卻讓他感覺不太習慣。

三立「極品絕配」見面會；吳慷仁、邵雨薇。（記者陳奕全攝） 三立「極品絕配」見面會；吳慷仁、邵雨薇。（記者陳奕全攝） 三立「極品絕配」見面會；劉書宏、吳慷仁。（記者陳奕全攝） 三立「極品絕配」見面會；吳慷仁在邵雨薇前表演十三響。（記者陳奕全攝） 三立「極品絕配」見面會；吳慷仁 、邵雨薇與粉絲玩遊戲。（記者陳奕全攝） 三立「極品絕配」見面會；吳慷仁 、小蠻與粉絲玩遊戲。（記者陳奕全攝） 三立「極品絕配」見面會；邵雨薇、綠茶、梅賢治與粉絲玩遊戲。（記者陳奕全攝） 三立「極品絕配」見面會；吳慷仁、劉書宏、搖屁股拉票。（記者陳奕全攝） 三立「極品絕配」見面會；劉書宏與導演羅安得 。（記者陳奕全攝）