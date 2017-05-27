補教界師生戀頻傳 名師竟曝「很多是學生勾引」

補習班主任Allen坦言有時候老師才是受害者。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕才女作家林奕含輕生後掀起狼師風波，也引發外界對於補習班的安全疑慮。昨播出的《小明星大跟班》聊到「職業秘辛之補教業大揭秘」主題，邀來8位補教名師大爆內幕，提到師生戀更坦言「很多時候是學生去勾引老師。」

由於教學過程關係密切，常常會出現師生不倫戀，補教名師透露其實常常是學生主動勾引老師。（翻攝自YouTube）

林奕含疑遭狼師誘姦案鬧的沸沸揚揚，也讓補教業備受關注，在昨播出的《小明星大跟班》中，就討論到由於教學過程不分你我，老師和學生間較容易有擦出火花的情況出現，不過，擔任班主任的來賓Allen無奈表示常常是學生主動勾引老師，「請老師留下來問問題，問到很晚才請老師載回家」，大嘆老師才是受害者，而曾當過補習班老師的郭彥均也透露：「只要站上那個位子，全班都把你當偶像的時候，人就算不好看，上起課來都會很（有）風采。」

郭彥均透露不管是誰，只要站到講台上風采就會有所不同。（翻攝自YouTube）

此外，實施實名制也是外界高度關注的議題，而補教名師們雖一致表示贊同，但仍認為各有優缺點。不過，來賓劉守舜表示過去曾有南部的男老師和女學生搞外遇，雖然名聲敗劣，但最後仍靠改名在北部闖出一片天，可看出實施實名制的重要。

（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）