豬哥亮「惜情」 遺孀代替他這麼做好暖心

豬哥亮訃聞。（記者王文麟攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝，家屬今起發送訃文，邀請親友出席豬哥亮傳奇人生謝幕的最後一場秀；在這組「入場券」套票中，印製豬的獨白「人生可比一場表演，學問真深，道理真淺，感謝大家加我奧援，最後一場，功夫盡展」，並附上豬的落款，充滿紀念意義。

民眾弔唁豬哥亮留下卡片。（記者王文麟攝）

此外，豬哥亮遺孀葉瑞美，除了豬病逝當天，進行移靈儀式時，被直擊陪伴亡夫走完人生最後一哩路，就低調在靈堂內守靈，未再現身，面對媒體的關切也交由兒女處理。不過她今首度有了動作，兩度透過工作人員送慰勞品給記者，一次是太陽餅，一次是水果切盤，並請工作人員向媒體表達謝意，應是因爲時值端午節連假，體諒記者採訪辛勞。

豬哥亮訃聞。（記者王文麟攝）

這點與豬哥亮作風雷同，他向來「惜情」又海派，生前對工作人員、記者都一視同仁，常自己都沒時間吃飯，還忙著招呼大家吃喝，逢年過節犒賞大家也沒在手軟；雖然葉瑞美處理豬哥亮身後事已勞心勞力，仍不忘代替亡夫照顧媒體，十分貼心，得妻如此，難怪連豬哥亮生前都說，若有來生，還是希望能娶她。

豬哥亮訃聞。（記者王文麟攝） 豬哥亮訃聞。（記者王文麟攝） 豬哥亮訃聞。（記者王文麟攝） 豬哥亮家屬慰勞媒體。（記者王文麟攝） 豬哥亮家屬慰勞媒體。（記者王文麟攝）