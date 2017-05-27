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林志玲現身摩洛哥選美 東方美秒殺當地佳麗

2017/05/27 16:50

林志玲（左2）現身摩洛哥，參加當地「玫瑰小姐」選拔。（擷取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕摩洛哥盛產玫瑰，每年5月會以玫瑰為主題，舉行各式慶典，包括遊行、選美，當地電視台近日釋出選美影片，竟驚見林志玲的蹤影，引發熱烈討論。

林志玲（左2）現身摩洛哥，參加當地「玫瑰小姐」選拔。（擷取自YouTube）

摩洛哥電視台公開玫瑰節的「玫瑰小姐」選美比賽片段，沒想到林志玲竟也是參賽者之一，她身穿白色長袍、戴著藍色頭巾及當地民族髮飾，素雅服裝搭配淡妝，整個人散發仙氣，美貌完全不輸其他佳麗。

林志玲（左2）現身摩洛哥，參加當地「玫瑰小姐」選拔。（擷取自YouTube）

林志玲參加摩洛哥「玫瑰小姐」選拔，觀眾席上還有華晨宇及金晨，以此推測三人是為節目前來出外景。（擷取自YouTube）

林志玲一邊走秀，一邊向觀眾揮手微笑，期間還停下腳步，小秀一段舞蹈，影片曝光後，立刻引起關注，網友也好奇「為什麼林志玲會參加選美？」、「去旅行順便選美的概念？」，眼尖網友發現，華晨宇、金晨等人，開心坐在觀眾席上，推測是為來出外景，金晨今在微博曬合照證實是赴摩洛哥錄製實境節目。

林志玲（左3）為實境節目至摩洛哥出外景。（翻攝自微博）

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