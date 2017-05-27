（影音）靠號碼牌追到季芹 王仁甫曝因禁愛令「被關地下室」

王仁甫透露和季芹交往時屢遭阻撓，但他仍突破禁愛令勇敢追愛。（翻攝自王仁甫臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈銀色夫妻王仁甫和季芹結婚10年，婚後育有一對兒女，家庭生活幸福美滿。不過王仁甫透露，不僅在追求季芹時被狠狠拒絕3次，好不容易交往卻又遭公司下禁愛令嚴格控管，甚至被囚禁在地下室，相愛過程十分坎坷。

王仁甫日前上節目《麻辣天后傳》大聊早婚主題，自曝因和爸爸年齡差距小，父子相處就像兄弟一樣，因此加入5566的目的就是希望可以在最快的時間存到錢結婚生子。回憶起和季芹的交往過程，他透露，一開始光邀約季芹吃飯就連續吃了2次閉門羹，到了第3次對方直接狠拒：「跟我吃飯要抽號碼牌的，你不要再約我了！」不過王仁甫並沒有因此打退堂鼓，反而趁著一大早到銀行抽號碼牌「001」，成功打動季芹的心。

王仁甫坦言追季芹時遭拒絕3次，最後靠一張號碼牌成功擄獲老婆的心。（翻攝自YouTube）

不過，身為5566的一員，王仁甫被老闆孫德榮狠下禁愛令，不僅被迫和孫德榮同居3個月，房間更被安排在完全沒有訊號的地下室，讓他笑稱「就像被囚禁一樣」，此外，當時王仁甫和季芹一起主持《少年兵團》，孫德榮不僅嚴格監控，甚至找來季芹的父母盯場，避免2人有私下交談的機會。雖歷經坎坷，但王仁甫坦言「季芹是他唯一想穩定下來的人」，並給這段婚姻打100分。

季芹和王仁甫結婚10年，婚後育有一雙兒女，家庭生活幸福美滿。（翻攝自王仁甫臉書）

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