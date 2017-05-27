哈利王子演說成學生聽力測驗題目 遭控發音含糊不清聽攏無

英國哈利王子過去的演說內容被德國學校拿來當成英語聽力測驗考題，但卻遭控發音含糊不清，連老師跟英語母語者都聽不懂他在說些什麼。（路透社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕英國皇室成員各個氣質高雅、形象良好，除了在當地深受民眾擁護外，在世界各國也都擁有超高人氣，出訪時都會受到熱烈歡迎，加上最近哈利王子因與美國女星梅根馬可愛得高調甜蜜、女方有望成為入主成為皇室新王妃而備受矚目，不斷登上各大媒體版面。然而，近期大批德國學生卻對哈利王子進行抗議，因為他先前在賴索托兒童福利中心所發表愛滋相關演說，成了對他們未來具有相當大影響力的考試「中等教育普通證書」（General Certificate of Secondary Education，簡稱GCSE）的聽力測驗考題，哈利王子被指控發音含糊不清、讓人完全聽不懂他在說什麼，目前已經有超過43000人參與線上連署要求改變這個考試內容。



哈利王子（右）與哥哥威廉王子（左）、嫂嫂凱特王妃（中）都是人氣相當高的皇室成員之一。（歐新社）

根據《每日電訊報》報導，德國方面相當看重學生的這個考試成果，除了佔他們英文畢業成績的一半外，也對學生未來繼續升學甚至就業都有著舉足輕重的影響，對學生來說是十分重要的人生關卡之一，但在德國北萊茵西發利亞的不少學生與老師，就集體指控讓哈利王子入題的這個演說內容害慘了考生們，杜塞道夫一間學校的校長就表示：「有的學生們因此感到極度沮喪，很多人都大感失望，甚至因此哭了。」而就連聽過這個演說內容的教師們，都替學生打抱不平，說道：「就連老師、英文母語者都說他們無法確切理解這個聽力測演的考試內容。」

這份聽力測驗的題目，正是哈利王子（右）先前造訪南非賴索托時，在當地所發表的一個關於愛滋病的演說。（翻攝自Huffington Post）

發起抗議這個考試內容不妥、要求更改的16歲學生對此就無奈表示：「我們在聽力測驗中被要求聽2段演說內容，其中一個就是哈利王子的演說，但2個都很難理解，我對此感到非常生氣，因為這個考試將能夠決定我的未來。」不過他也強調，他並非針只對哈利王子的發音來挑毛病，而是錄音背景中也出現很多雜音，對作答的判斷會造成巨大影響；而另一份聽力測驗考題，是南非女歌手米瑞安馬卡貝的演說，這部分也因她在當中使用的詞彙對學生來說太過艱深困難而遭抗議。這份抗議考題不公的連署，除了吸引超過43000人簽名外，更有2個為學生打抱不平的教師聯盟相挺，目前相關單位還未決定是否要讓學生重考，有老師就認為重考可能也會給孩子們造成2次壓力，建議可以等全體成績出爐再決定是否要採取補救措施。

不只哈利王子的發音讓德國學生們聽得霧煞煞，但是吵雜的背景音也是影響他們作答的主要因素之一。（美聯社）