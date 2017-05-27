Lulu床照外流！新歡孫其君開房露出真面目

Lulu與孫其君為《綜藝大熱》配對當「一日情人」。（三立提供）〔記者吳志偉／台北報導〕Lulu與孫其君為三立都會台《綜藝大熱門》配對當「一日情侶」，兩人第一次見面就在民宿房間，害羞的Lulu直說比主持金鐘獎還緊張。他們先在床上拍令人臉紅心跳的宣傳照，孫其君躺在床上，Lulu用手半撐住自己與他對看，還玩親密遊戲「愛的摸鼻鼻」，兩人鼻子互磨，畫面散發出無限的粉紅泡泡，孫其君主動捧著她的臉，Lulu害羞到臉脹紅笑說：「是不是沒開空調，怎麼房間這麼熱。」

Lulu與孫其君為《綜藝大熱》配對當「一日情人」。（三立提供）接著，孫其君與Lulu一起到泳池戲水，她幫他脫衣服，一看到孫其君的身材，Lulu驚訝大讚：「看起來是乾瘦款，但脫下衣服肌肉也太結實了，身材很好耶。」

從房間到泳池，外表看似內向的孫其君其實是個撩妹高手，他先跟Lulu說這游泳池有水療，然後立刻移到她的身後，幫她按摩肩頸，整個讓Lulu都暈了。他們一路互動從生疏到無話不談，孫其君最喜歡Lulu個性，讚她很自然，相處起來非常輕鬆，還非常貼心，他舉例：「知道我有在健身，就會問我鮮奶油能否吃，這個小細節都注意到，讓我覺得很溫暖，絕對是好女友。」

Lulu與孫其君為《綜藝大熱》配對當「一日情人」。（三立提供）