（影音）維冠大樓遺址拾塵土 宋芸樺獻愛受災戶

宋芸樺參與震災家庭烘焙班，與現場近10位震災家庭的媽媽體驗製作「麵包粽子」。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／台南報導〕台灣世界展望會邀請藝人宋芸樺擔任第28屆「飢餓三十」代言人，她今和本屆主持人「151」林彥君，率先前往台南社區關懷中心，體驗震災家庭烘焙班方案，以及和小朋友一起進行防災教育宣導，期間行經去年因地震倒塌的維冠大樓遺址，她下車察看時還拾起一把塵土，更表示：「本來有點緊張，一到這裡就變得比較嚴肅，一般人真的很難想像當下大家的感受。」

宋芸樺今天參觀維冠大樓遺址，表情嚴肅。（記者許世穎攝）

宋芸樺上午先到台南社區關懷中心，參與震災家庭烘焙班，與現場近10位震災家庭的媽媽體驗製作「麵包粽子」，還和小朋友們一起玩遊戲，她表示，剛到台南時先去參觀維冠大樓遺址，本來還有些緊張嚴肅，「但看到這些家庭在世界展望會的幫助下，無論是心靈或是實質上都變得堅強，當下真的覺得很感動」。

宋芸樺（後排右一）、林彥君（後排左一）和小朋友一起玩「防災大富翁」。（記者許世穎攝）

除了社區關懷中心，一行人也前往台南大灣國小和小朋友們一起進行「防災大富翁」，遊戲中也傳達不少防災觀念。宋芸樺認為，世界展望會的做法非常棒，「有時候小朋友很難表現出內心的缺乏以及需求，用沙遊、畫畫等活動，讓小朋友可以敞開心房」，她自認有小朋友緣，也很喜歡小朋友，遊戲間也不難看出她發自內心的喜悅，小朋友們也玩得不亦樂乎。

宋芸樺和震災家庭的小朋友一起玩遊戲。（記者許世穎攝）

本屆飢餓三十人道救援行動以「Together We Will, 齊飢再造奇蹟」為號召，盼望強化眾人對於積少成多力量大的認知，凝聚國人透過一齊體驗飢餓30小時，再造救援奇蹟。今年的飢餓勇士大會師將由代言人宋芸樺、李玉璽和Bii畢書盡，於7月15至16日於高雄、彰化、花蓮同步舉辦，全台連心，傳愛不分國界。