限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（影音）維冠大樓遺址拾塵土 宋芸樺獻愛受災戶

2017/05/27 14:30

宋芸樺參與震災家庭烘焙班，與現場近10位震災家庭的媽媽體驗製作「麵包粽子」。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／台南報導〕台灣世界展望會邀請藝人宋芸樺擔任第28屆「飢餓三十」代言人，她今和本屆主持人「151」林彥君，率先前往台南社區關懷中心，體驗震災家庭烘焙班方案，以及和小朋友一起進行防災教育宣導，期間行經去年因地震倒塌的維冠大樓遺址，她下車察看時還拾起一把塵土，更表示：「本來有點緊張，一到這裡就變得比較嚴肅，一般人真的很難想像當下大家的感受。」

宋芸樺今天參觀維冠大樓遺址，表情嚴肅。（記者許世穎攝）

宋芸樺上午先到台南社區關懷中心，參與震災家庭烘焙班，與現場近10位震災家庭的媽媽體驗製作「麵包粽子」，還和小朋友們一起玩遊戲，她表示，剛到台南時先去參觀維冠大樓遺址，本來還有些緊張嚴肅，「但看到這些家庭在世界展望會的幫助下，無論是心靈或是實質上都變得堅強，當下真的覺得很感動」。

宋芸樺（後排右一）、林彥君（後排左一）和小朋友一起玩「防災大富翁」。（記者許世穎攝）

除了社區關懷中心，一行人也前往台南大灣國小和小朋友們一起進行「防災大富翁」，遊戲中也傳達不少防災觀念。宋芸樺認為，世界展望會的做法非常棒，「有時候小朋友很難表現出內心的缺乏以及需求，用沙遊、畫畫等活動，讓小朋友可以敞開心房」，她自認有小朋友緣，也很喜歡小朋友，遊戲間也不難看出她發自內心的喜悅，小朋友們也玩得不亦樂乎。

宋芸樺和震災家庭的小朋友一起玩遊戲。（記者許世穎攝）

本屆飢餓三十人道救援行動以「Together We Will, 齊飢再造奇蹟」為號召，盼望強化眾人對於積少成多力量大的認知，凝聚國人透過一齊體驗飢餓30小時，再造救援奇蹟。今年的飢餓勇士大會師將由代言人宋芸樺、李玉璽和Bii畢書盡，於7月15至16日於高雄、彰化、花蓮同步舉辦，全台連心，傳愛不分國界。

推薦新聞
周玉蔻驚爆離婚 16年婚姻破局 周玉蔻驚爆離婚 16年婚姻破局
2017/05/27 08:06
白雲跨足殯葬業扛遺體 神明賜這項禮物護身 白雲跨足殯葬業扛遺體 神明賜這項禮物護身
2017/05/27 08:30
周玉蔻離婚財產怎分配？《蔻蔻早餐》製作人說… 周玉蔻離婚財產怎分配？《蔻蔻早餐》製作人說…
2017/05/27 10:15
不屈服惡勢力！ 亞莉安娜宣布回恐攻事發地演唱 不屈服惡勢力！ 亞莉安娜宣布回恐攻事發地演唱
2017/05/27 07:38
胸快比頭大！E奶書法家佛心捐母奶 胸快比頭大！E奶書法家佛心捐母奶
2017/05/27 12:07
阿湯哥密會Jolin「吃」驚 獻特技送悄悄話 阿湯哥密會Jolin「吃」驚 獻特技送悄悄話
2017/05/27 06:00
這種巧合 康康感恩豬哥亮冥冥中保佑 這種巧合 康康感恩豬哥亮冥冥中保佑
2017/05/27 06:00
結婚17年 班史提勒宣告與演員妻離婚！ 結婚17年 班史提勒宣告與演員妻離婚！
2017/05/27 07:47
阿湯哥旋風訪台 大讚「台灣粉絲令人驚艷」 阿湯哥旋風訪台 大讚「台灣粉絲令人驚艷」
2017/05/27 09:01
有何隱情》周玉蔻驚拋離婚就出國 《蔻蔻早餐》製作人說... 有何隱情》周玉蔻驚拋離婚就出國 《蔻蔻早餐》製作人說...
2017/05/27 13:50
命理師開講》謝金燕感情空窗自找的？台灣演藝事業遇瓶頸 命理師開講》謝金燕感情空窗自找的？台灣演藝事業遇瓶頸
2017/05/27 08:15
肉感諧星6年前影片出土 苗條清純驚豔網友 肉感諧星6年前影片出土 苗條清純驚豔網友
2017/05/27 08:58
挺住哀痛！亞莉安娜回爆炸地 好萊塢名醫相挺 挺住哀痛！亞莉安娜回爆炸地 好萊塢名醫相挺
2017/05/27 08:09
釋憲獲認同！同志主持人「可以活得理直氣壯」 釋憲獲認同！同志主持人「可以活得理直氣壯」
2017/05/27 07:10
朱孝天怨遊曼谷被坑錢 反遭泰國鄉民圍剿 朱孝天怨遊曼谷被坑錢 反遭泰國鄉民圍剿
2017/05/27 12:53
找宋仲基打給李光洙 亞洲王子被當「工具人」怒了 找宋仲基打給李光洙 亞洲王子被當「工具人」怒了
2017/05/27 13:08
民視險勝超開心 今登報再表感謝 民視險勝超開心 今登報再表感謝
2017/05/27 10:51
男子自稱是《鐵達尼》傑克原型 喊告詹姆斯卡麥隆求償90億天價 男子自稱是《鐵達尼》傑克原型 喊告詹姆斯卡麥隆求償90億天價
2017/05/27 09:44
小布展開新人生 首先抹除跟裘莉相關的... 小布展開新人生 首先抹除跟裘莉相關的...
2017/05/27 12:19
本部長吃唇不吃NG 自豪吻功一流 本部長吃唇不吃NG 自豪吻功一流
2017/05/27 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.