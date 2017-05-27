小布1年失去2好友 憔悴現身墓園追悼

布萊德彼特（左）和克里斯康奈爾（右）是認識多年摯友。（翻攝自《E! Online》）

〔記者莊沛儀／綜合報導〕知名搖滾樂團「聲音花園樂團」主唱克里斯康奈爾17日驚傳上吊身亡，享年52歲；據《Variety》報導，克里斯的告別式於當地時間26日舉行，除了樂壇重量級人物外，其摯友「小布」布萊德彼特也現身，要送他最後一程。

據報導，小布和克里斯已相識多年，小布曾表示「是克里斯的大粉絲，為他的音樂著迷」。有消息人士透露，2009年小布去洛杉磯看克里斯演出，他不僅全程沒離席，最後還沒帶保鑣跟著其他人群一起擠出去，不靠關係、只想單純當歌迷。

而克里斯多年來也支持小布的演藝事業，2011年的多倫多影展，他雖替創作主題曲電影《重裝教士》宣傳，卻順道跑去參加小布監製、主演電影《魔球》首映相挺，看出兩人交情匪淺。

克里斯家人昨將他葬在好萊塢墓園，小布穿著黑西裝、神情憔悴出席；據《E! Online》報導，上周小布好友、前派拉蒙公司董事長兼首席執行官布拉德格雷癌逝，不料沒多久竟又接噩耗；知情人士也說，小布傷痛欲絕，1年失去2名好友，對他打擊非常大。