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麥可傑克森愛女竟遭誤認是遊民！險被趕出拍片現場

2017/05/27 13:54

麥可傑克森愛女芭莉絲，竟因休閒打扮被誤認為是遊民，差點被趕出拍片現場。（翻攝自The Wrap）

〔記者陳昱均／綜合報導〕「流行樂之王」麥可傑克森在2009年不幸逝世後，身後留下3名子女，而現在他們也都已經長大，其中愛女芭莉絲曾因難以接受父親的死，深受打擊而陷入憂鬱深淵，一度試圖自殺被送進醫院接受治療；現在已經19歲的她，不只成功走出憂鬱症陰霾、過得十分開心自在，今年在葛萊美獎、Met Gala上，都以華麗且有特色的衣裳登上紅毯而受到關注，更繼承父親衣缽踏入演藝圈在拍戲，然而沒想到竟因穿著寬鬆垮褲遭誤認是遊民，差點被趕出拍片現場！

芭莉絲傑克森今年在Met Gala紅毯上以一身帥氣且十分有個性的黑色禮服亮相。（路透社）

芭莉絲傑克森私下的穿著打扮其實是偏休閒類型的，並不會太過刻意打扮自己，沒想到卻因此鬧出笑話，最近她忙著拍攝由奈許艾格頓（Nash Edgerton）執導、影后莎莉賽隆及亞曼達塞佛瑞都參演的新片《Gringo》，沒想到就因「休閒過頭的打扮」被誤會是遊民，她在推特PO文寫道：「我是首批出現在拍攝現場的人之一，當我正坐在停車場時，一個男的就走了過來，跟我說：『遊民是禁止進入這個區域的』」，並貼出一張自己穿著黑色上衣配軍綠色垮褲的照片，補充道：「我回他：『噢，抱歉，我只是在等妝髮，所以我該在哪等才好？還有你是從哪判斷出我是個遊民的』」，狠酸對方的有眼不識泰山，讓人看了啼笑皆非；但事後她已將PO出自己服裝的貼文給刪除。

芭莉絲傑克森穿著黑色上衣配寬鬆軍綠色垮褲在片場等弄妝髮，沒想到竟意外被工作人員誤人是遊民。（翻攝自芭莉絲傑克森推特）

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