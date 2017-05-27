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找宋仲基打給李光洙 亞洲王子被當「工具人」怒了

2017/05/27 13:08

劉在錫、池錫辰為了聯絡宋仲基，在節目上打電話給人在馬來西亞的李光洙。（翻攝自Naver）

〔記者陳立妍／綜合報導〕男神宋仲基去年因夯劇《太陽的後裔》人氣席捲全亞洲，和「亞洲王子」李光洙更是南韓演藝圈有名的哥倆好，在日前播出的綜藝節目《Happy Together3》中，劉在錫、池錫辰為了聯絡宋仲基而打給李光洙，讓人在馬來西亞的李光洙超傻眼，氣呼呼直呼：「我在馬來西亞啊，電話費很貴！」

當天節目中，主持人們公布「觀眾們最想見到的Top3明星」分別為宋仲基、趙寅成、孔劉。首先，劉在錫、池錫辰打了電話聯絡宋仲基，但是宋仲基卻沒接電話，因此兩人立刻決定打電話給宋仲基的麻吉李光洙，等到李光洙接起電話便對他說：「仲基沒接電話，你去確認一下。」讓另一頭的李光洙超無語，對兩位大哥說：「我在馬來西亞啊，電話費很貴！」

沒想到劉在錫依舊不死心，對李光洙說：「你來了我全都給你，我們還要邀請趙寅成，把趙寅成的聯繫方式也給我們吧！」讓被當成「工具人」的李光洙有些不滿，「雖然我可以給你們電話號碼，但我的心情真的不怎麼樣，而且發訊息也要錢啊！」引發眾人哄堂大笑。而劉在錫也不是省油的燈，對李光洙表示：「等到600集時你成為明星，就來上節目吧。」令李光洙慌張不已。

宋仲基（中）與李光洙（右）是演藝圈有名的哥倆好，李光洙更特地友情客串《太陽的後裔》首集。（東森戲劇台&太陽的後裔文化產業專門公司，NEW提供）

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