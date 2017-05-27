周玉蔻驚拋離婚就出國 有何隱情助理說...

資深媒體人周玉蔻丟出離婚震撼彈，隨即前往英國散心。（資料照，記者羅沛德攝）〔記者洪素津／台北報導〕周玉蔻於端午連假的第一天就拋下震撼彈，在機場打卡po文寫道「現在我單身，相互尊重、理解」，便隨即搭機前往英國散心，預計6月4日回到台灣。堪稱事業女強人的周玉蔻其實情路並不順，16年的婚姻畫下句點，她在《蔻擊‧蔻集》提到:「台灣女性掌握了相當的自主性，不會輕易屈從於男性宰制與婚姻框架之中。」



周玉蔻與前夫美籍華裔商人李賢礽驟然離婚引起譁然，《蔻蔻早餐》製作人兼周玉蔻助理陳秋如稍早收到消息也表示相當意外，她說：「周玉蔻和前夫李賢礽夫妻相處上並沒有任何異處，李大哥每天接送蔻姊上下班，直至前周都還是如此。」昨日周玉蔻傳訊至陳秋如說道：「明天早上我會公布一個消息，你要記得看。」她這才知道周玉蔻要發布離婚消息。



問及周玉蔻離婚原因，陳秋如表示離婚細節真的不得而知，當下她也問周玉蔻，周玉蔻則說：「因為我是一位公眾人物，我選擇公開離婚消息，但是離婚細節真的不足為外人道。」另外周玉蔻夫妻間是否鮮少一同出遊？對此陳秋如也做出回應，「跟周玉蔻工作之餘也會聽她分享家庭，周玉蔻也曾說她和前夫會一起到馬來西亞等國家旅遊。」



至於周玉蔻於7年前就已協議離婚？陳秋如，陳表示完全沒有聽過周玉蔻講過，心情也沒有較大的起伏，在她印象中周玉蔻夫妻彼此相當尊重對方。