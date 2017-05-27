限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

周玉蔻驚拋離婚就出國 有何隱情助理說...

2017/05/27 13:50

資深媒體人周玉蔻丟出離婚震撼彈，隨即前往英國散心。（資料照，記者羅沛德攝）〔記者洪素津／台北報導〕周玉蔻於端午連假的第一天就拋下震撼彈，在機場打卡po文寫道「現在我單身，相互尊重、理解」，便隨即搭機前往英國散心，預計6月4日回到台灣。堪稱事業女強人的周玉蔻其實情路並不順，16年的婚姻畫下句點，她在蔻擊‧蔻集提到:「台灣女性掌握了相當的自主性，不會輕易屈從於男性宰制與婚姻框架之中。」


  周玉蔻與前夫美籍華裔商人李賢礽驟然離婚引起譁然，《蔻蔻早餐》製作人兼周玉蔻助理陳秋如稍早收到消息也表示相當意外，她說：周玉蔻和前夫李賢礽夫妻相處上並沒有任何異處，李大哥每天接送蔻姊上下班，直至前周都還是如此。」昨日周玉蔻傳訊至陳秋如說道「明天早上我會公布一個消息，你要記得看。」她這才知道周玉蔻要發布離婚消息。


   問及周玉蔻離婚原因，陳秋如表示離婚細節真的不得而知，當下她也問周玉蔻，周玉蔻則說「因為我是一位公眾人物，我選擇公開離婚消息，但是離婚細節真的不足為外人道。」另外周玉蔻夫妻間是否鮮少一同出遊？對此陳秋如也做出回應，「跟周玉蔻工作之餘也會聽她分享家庭，周玉蔻也曾說她和前夫會一起到馬來西亞等國家旅遊。」


至於周玉蔻於7年前就已協議離婚？陳秋如，表示完全沒有聽過周玉蔻講過，心情也沒有較大的起伏，在她印象中周玉蔻夫妻彼此相當尊重對方。

相關新聞

推薦新聞
周玉蔻驚爆離婚 16年婚姻破局 周玉蔻驚爆離婚 16年婚姻破局
2017/05/27 08:06
（獨家）張庭瑚沒刪「不對的人」 分手楊可涵閨密被爆有內幕 （獨家）張庭瑚沒刪「不對的人」 分手楊可涵閨密被爆有內幕
2017/05/27 07:13
豬哥亮靈堂搞消失 謝金燕經紀人31字回應 豬哥亮靈堂搞消失 謝金燕經紀人31字回應
2017/05/27 07:13
周玉蔻離婚財產怎分配？《蔻蔻早餐》製作人說… 周玉蔻離婚財產怎分配？《蔻蔻早餐》製作人說…
2017/05/27 10:15
不屈服惡勢力！ 亞莉安娜宣布回恐攻事發地演唱 不屈服惡勢力！ 亞莉安娜宣布回恐攻事發地演唱
2017/05/27 07:38
豬哥亮告別秀 越頭看自己-孔鏘獻上謝金燕月彎彎 豬哥亮告別秀 越頭看自己-孔鏘獻上謝金燕月彎彎
2017/05/27 06:00
阿湯哥密會Jolin「吃」驚 獻特技送悄悄話 阿湯哥密會Jolin「吃」驚 獻特技送悄悄話
2017/05/27 06:00
這種巧合 康康感恩豬哥亮冥冥中保佑 這種巧合 康康感恩豬哥亮冥冥中保佑
2017/05/27 06:00
命理師開講》謝金燕感情空窗自找的？台灣演藝事業遇瓶頸 命理師開講》謝金燕感情空窗自找的？台灣演藝事業遇瓶頸
2017/05/27 08:15
74歲港星大談爺孫戀 懷孕小女友陪踩婚宴 74歲港星大談爺孫戀 懷孕小女友陪踩婚宴
2017/05/27 11:43
肉感諧星6年前影片出土 苗條清純驚豔網友 肉感諧星6年前影片出土 苗條清純驚豔網友
2017/05/27 08:58
釋憲獲認同！同志主持人「可以活得理直氣壯」 釋憲獲認同！同志主持人「可以活得理直氣壯」
2017/05/27 07:10
（專訪，影音）阿湯哥親民沒架子 安娜貝爾：有他在很安心 （專訪，影音）阿湯哥親民沒架子 安娜貝爾：有他在很安心
2017/05/27 07:15
本部長吃唇不吃NG 自豪吻功一流 本部長吃唇不吃NG 自豪吻功一流
2017/05/27 06:00
男子自稱是《鐵達尼》傑克原型 喊告詹姆斯卡麥隆求償90億天價 男子自稱是《鐵達尼》傑克原型 喊告詹姆斯卡麥隆求償90億天價
2017/05/27 09:44
不能再給你幸福！宋承憲爆因限韓令分手劉亦菲 不能再給你幸福！宋承憲爆因限韓令分手劉亦菲
2017/05/27 12:32
謝祖武同框緋聞女 大方牽手 謝祖武同框緋聞女 大方牽手
2017/05/27 06:00
小布展開新人生 首先抹除跟裘莉相關的... 小布展開新人生 首先抹除跟裘莉相關的...
2017/05/27 12:19
找宋仲基打給李光洙 亞洲王子被當「工具人」怒了 找宋仲基打給李光洙 亞洲王子被當「工具人」怒了
2017/05/27 13:08
腹腔出血開刀 舒子晨失血1/5自嘲建康寶寶 腹腔出血開刀 舒子晨失血1/5自嘲建康寶寶
2017/05/27 11:17
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.