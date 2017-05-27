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74歲港星大談爺孫戀 懷孕小女友陪踩婚宴

2017/05/27 11:43

劉丹（右）與于淼（左）在《不懂撒嬌的女人》飾演戀人，相差51歲的戀情不受祝福。（擷取自TVB）

〔娛樂頻道／綜合報導〕74歲港星劉丹出道近50年，演過多部膾炙人口戲劇作品，其中以《射鵰英雄傳》洪七公、《倚天屠龍記》金毛獅王謝遜為代表作，近期在電視劇與現年23歲的于淼大談爺戀，最後甚至還讓對方懷孕，灑狗血的劇情，讓收視連連攀升。

劉丹（左）與于淼（右）在《不懂撒嬌的女人》發展爺孫戀。（擷取自TVB）

宣萱（右）與林文龍（左）在戲中有情人終成眷屬。（擷取自TVB）

劉丹近期在《不懂撒嬌的女人》飾演宣萱的父親，在某次因緣際會下，與年輕貌美的銷售員于淼結識，兩人相談甚歡，慢慢發展成戀人，這段相差51歲的戀情，卻不受女兒祝福，還鬧到父女失和。

宣萱得知父親帶小女友現身婚禮時，情緒大失控。（擷取自TVB）

昨晚播出宣萱與林文龍的結婚戲，劉丹在未受邀的情況下，強勢帶小女友參加，想以主婚人身分出席，同時希望女兒能視小女友為後母，宣萱得知後，火冒三丈，不斷質問為何收了錢還現身，此時于淼自曝肚中已懷有劉丹的骨肉，雖飾演新郎的林文龍不清楚事件的始末，還是努力按捺情緒瀕臨失控的宣萱，讓婚禮繼續進行。

劉丹（左）與于淼（右）在《不懂撒嬌的女人》發展爺孫戀。（擷取自TVB）

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